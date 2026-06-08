007 First Light est un carton, mais n'est toujours pas rentable pour IO Interactive

Après un lancement tonitruant et plus de 2,7 millions d'exemplaires vendus en l'espace d'une semaine, on pourrait croire que 007 First Light nage déjà dans les bénéfices. Pourtant, le nouveau blockbuster d'IO Interactive n'a toujours pas atteint son seuil de rentabilité. Une situation qui en dit long sur l'ampleur du projet, mais aussi sur les contraintes liées à la licence James Bond. En effet, lors de la Summer Game Fest 2026, le PDG d'IO Interactive, Hakan Abrak, est revenu sur les performances du jeu dans un entretien accordé à GamesIndustry.biz. Selon lui, 007 First Light a dépassé toutes les attentes du studio et approche déjà des 3 millions d'exemplaires écoulés. Un succès commercial indéniable, mais qui ne suffit pas encore à équilibrer les comptes.









Ces derniers jours, plusieurs rapports évoquaient un coût de développement proche des 200 millions de dollars. Hakan Abrak a tenu à nuancer cette estimation en expliquant que ce chiffre englobe bien plus que la production du jeu. Selon lui, les dépenses liées au marketing, aux bonus de performance et à d'autres coûts annexes gonflent considérablement la facture finale. Le budget de développement pur serait donc inférieur aux montants avancés publiquement, même si le dirigeant n'a pas souhaité révéler le chiffre exact. Cela dit, si 007 First Light n'est pas encore rentable malgré ses excellentes ventes, c'est aussi à cause des accords entourant la licence James Bond. Hakan Abrak rappelle que plusieurs partenaires se partagent les revenus générés par le jeu, notamment via des systèmes de royalties. Le patron d'IO Interactive assure toutefois que le projet dépasse déjà tous les objectifs fixés en interne et qu'il s'apprête à devenir le plus gros succès commercial de l'histoire du studio.





Dans tous les cas, cette réussite intervient alors que l'avenir de la licence dans le jeu vidéo soulève quelques interrogations. Depuis le rachat de MGM par Amazon, le géant américain possède désormais le contrôle créatif de James Bond et a déjà confirmé que les futurs jeux seront supervisés par Amazon Games. Pour autant, rien n'indique qu'IO Interactive sera écarté du projet. Hakan Abrak confirme que des discussions sont en cours avec Amazon et que l'idée d'un nouveau jeu James Bond développé par le studio danois reste tout à fait envisageable. Pour le moment, les deux entreprises concentrent leurs efforts sur la première année de contenu de 007 First Light. Car entre les nouvelles missions annoncées, le mode Nouvelle Partie +, les ajouts pour le mode Simulations Tactiques et l'arrivée de la version Nintendo Switch 2, l'agent 007 a encore de nombreuses missions devant lui avant de penser à sa prochaine aventure.



