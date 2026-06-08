JeuxActuJeuxActu.com

007 First Light est un carton, mais n'est toujours pas rentable pour IO Interactive

007 First Light est un carton, mais n'est toujours pas rentable pour IO Interactive

Après un lancement tonitruant et plus de 2,7 millions d'exemplaires vendus en l'espace d'une semaine, on pourrait croire que 007 First Light nage déjà dans les bénéfices. Pourtant, le nouveau blockbuster d'IO Interactive n'a toujours pas atteint son seuil de rentabilité. Une situation qui en dit long sur l'ampleur du projet, mais aussi sur les contraintes liées à la licence James Bond. En effet, lors de la Summer Game Fest 2026, le PDG d'IO Interactive, Hakan Abrak, est revenu sur les performances du jeu dans un entretien accordé à GamesIndustry.biz. Selon lui, 007 First Light a dépassé toutes les attentes du studio et approche déjà des 3 millions d'exemplaires écoulés. Un succès commercial indéniable, mais qui ne suffit pas encore à équilibrer les comptes.

007 First Light

Ces derniers jours, plusieurs rapports évoquaient un coût de développement proche des 200 millions de dollars. Hakan Abrak a tenu à nuancer cette estimation en expliquant que ce chiffre englobe bien plus que la production du jeu. Selon lui, les dépenses liées au marketing, aux bonus de performance et à d'autres coûts annexes gonflent considérablement la facture finale. Le budget de développement pur serait donc inférieur aux montants avancés publiquement, même si le dirigeant n'a pas souhaité révéler le chiffre exact. Cela dit, si 007 First Light n'est pas encore rentable malgré ses excellentes ventes, c'est aussi à cause des accords entourant la licence James Bond. Hakan Abrak rappelle que plusieurs partenaires se partagent les revenus générés par le jeu, notamment via des systèmes de royalties. Le patron d'IO Interactive assure toutefois que le projet dépasse déjà tous les objectifs fixés en interne et qu'il s'apprête à devenir le plus gros succès commercial de l'histoire du studio.

007 First Light

 

Dans tous les cas, cette réussite intervient alors que l'avenir de la licence dans le jeu vidéo soulève quelques interrogations. Depuis le rachat de MGM par Amazon, le géant américain possède désormais le contrôle créatif de James Bond et a déjà confirmé que les futurs jeux seront supervisés par Amazon Games. Pour autant, rien n'indique qu'IO Interactive sera écarté du projet. Hakan Abrak confirme que des discussions sont en cours avec Amazon et que l'idée d'un nouveau jeu James Bond développé par le studio danois reste tout à fait envisageable. Pour le moment, les deux entreprises concentrent leurs efforts sur la première année de contenu de 007 First Light. Car entre les nouvelles missions annoncées, le mode Nouvelle Partie +, les ajouts pour le mode Simulations Tactiques et l'arrivée de la version Nintendo Switch 2, l'agent 007 a encore de nombreuses missions devant lui avant de penser à sa prochaine aventure.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 8 juin 2026
20:56


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

007 First Light : le jeu continue de cartonner, un point sur les ventes, et détails sur la roadmap Après un lancement déjà très solide pour 007 First Light, IO Interactive confirme que son projet James Bond ne compte clairement pas s’arrêter à sa campagne principale. 06/06/2026, 13:12
007 First Light : face au succès du jeu, Amazon MGM met son grain de sel pour les prochains jeux Développé et édité par IO Interactive, 007 First Light est déjà un succès avec ses 1,5 million de ventes réalisées lors de ses premières 24 heures. Sauf que Amazon vient mettre son grain de sel dans l'histoire. 04/06/2026, 14:32

007 First Light : c'est 1.5 million de ventes en seulement 24h, James Bond de retour en grâce 28/05/2026, 21:43
Test 007 First Light : James Bond relance le blockbuster pop-corn comme on n'en fait plus, et ça fait un bien fou ! 26/05/2026, 14:00
007 First Light dévoile son trailer de lancement avant sa sortie la semaine prochaine 22/05/2026, 10:32
007 First Light : du Hitman, du Uncharted et même du Sifu, mais surtout un jeu pop-corn ! 01/05/2026, 09:37


007 First Light

Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mai 2026
27 Mai 2026
27 Mai 2026
2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
007 First Light : il y aura du DLSS 4 dans le jeu, les config PC dévoilées aussi
007 First Light : Lenny Kravitz jouera l'un des méchants du jeu 007 First Light : Lenny Kravitz jouera l'un des méchants du jeu, le trailer des Game Awards
007 First Light : présentation de la Aston Martin Valhalla que James Bond pilote 007 First Light : présentation de la Aston Martin Valhalla que James Bond pilotera dans le jeu
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News