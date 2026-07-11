Avengers Doomsday : la première image officielle confirme tous les leaks du mois dernier

Alors que Marvel Studios prépare la grande présentation d'Avengers Doomsday à la Comic-Con 2026 de San Diego, prévue dans deux semaines, Kevin Feige a pris tout le monde de court en faisant une apparition remarquée à la Bilibili World 2026 de Shanghai. Le président de Marvel Studios y est venu avec plusieurs surprises dans ses bagages, offrant au public un premier véritable aperçu d'Avengers Doomsday. Après des mois de rumeurs, de spéculations et de fuites, les fans ont enfin pu découvrir le premier concept art officiel du film, et il confirme une bonne partie des leaks qui circulaient en ligne depuis plusieurs semaines.









Le visuel dévoilé réunit 27 personnages et met en scène les principales forces qui devraient s'affronter dans ce nouvel opus. On y retrouve notamment les Quatre Fantastiques, les X-Men, les New Avengers, mais aussi plusieurs figures emblématiques du MCU comme Thor, Sam Wilson / Captain America, Steve Rogers (version Nomad et non Hydra), Ant-Man, Shuri Black Panther, Loki ou encore Shang-Chi. Au centre de l'image se dresse naturellement Doctor Doom, incarné par Robert Downey Jr., installé sur son imposant trône et présenté comme la nouvelle menace centrale de la Saga du Multivers.









Cette première illustration officielle a surtout une conséquence importante : elle valide quasiment tous les leaks apparus le mois dernier. Plusieurs insiders avaient déjà partagé la composition générale de cette image, les personnages présents, leur costume ainsi que certains décors. À l'époque, beaucoup pensaient qu'il pouvait s'agir de faux concepts ou d'illustrations de travail sans lien avec le film. Finalement, la présentation de Kevin Feige confirme que ces fuites étaient bel et bien authentiques, renforçant au passage la crédibilité de nombreuses autres informations qui avaient émergé en parallèle concernant le casting et certaines intrigues. Marvel ne s'est d'ailleurs pas contenté d'exposer cette illustration. À Shanghai, plusieurs décors du film ont également été reconstitués pour l'événement, dont la spectaculaire salle du trône de Doctor Doom, permettant aux visiteurs de découvrir de plus près l'univers visuel imaginé par les frères Russo. Une manière pour le studio de commencer doucement sa campagne promotionnelle avant le véritable coup d'envoi attendu cet été.









Dans moins de deux semaines se tiendra la Comic-Con 2026 de San Diego, où Marvel Studios devrait organiser son traditionnel panel au Hall H. Tout indique qu'Avengers Doomsday en sera la vedette, avec probablement de nouvelles images, des révélations sur l'histoire, une partie du casting réunie sur scène et, sans doute une première bande-annonce. Réalisé par Anthony et Joe Russo, déjà aux commandes de Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame, Avengers Doomsday marquera le grand retour des deux cinéastes au sein du MCU. Le film réunira plusieurs générations de héros Marvel autour de Doctor Doom, désormais interprété par Robert Downey Jr., dans ce qui s'annonce comme le plus grand cross-over de la franchise depuis Endgame en 2019. Sa sortie est prévue dans les salles françaises le 16 décembre 2026, en frontal avec Dune 3.







