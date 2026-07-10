Assassin’s Creed Black Flag Resynced réalise un lancement historique pour la licence, premiers chiffres

Ubisoft avait visiblement visé juste en ressortant l’un des épisodes les plus appréciés de toute la saga Assassin’s Creed. À peine disponible, Assassin’s Creed Black Flag Resynced rencontre un véritable engouement auprès des joueurs et signe déjà un record impressionnant sur Steam, devenant le plus gros lancement jamais enregistré par un épisode de la franchise sur la plateforme de Valve. En effet, sur Steam, Assassin’s Creed Black Flag Resynced a enregistré un pic de 99 451 joueurs connectés simultanément, un chiffre qui dépasse largement tous les précédents épisodes de la série. À titre de comparaison, Assassin’s Creed Shadows, sorti en 2025 et considéré comme un retour en forme pour la licence, avait atteint un maximum de 64 825 joueurs au lancement. Derrière lui, Assassin’s Creed Odyssey culminait à 62 069 joueurs en 2018, tandis que Assassin’s Creed Origins avait atteint 41 551 joueurs en 2017. Cette performance est d’autant plus notable qu’elle ne représente qu’une partie du public total, puisque le gros des ventes se fera sans doute sur consoles, notamment PlayStation. Et puis, les chiffres Steam ne prennent évidemment pas en compte les joueurs ayant acheté le jeu sur d’autres plateformes PC, ce qui signifie que l’audience réelle d'Assassin’s Creed Black Flag Resynced est probablement encore plus importante.









Ce succès n’est pas totalement une surprise, d'autant qu'Ubisoft a choisi de remettre en avant l’un des épisodes les plus populaires de son histoire. Sorti initialement en 2013, Assassin’s Creed IV Black Flag avait marqué les joueurs grâce à son mélange unique d’exploration maritime, de combats navals et d’aventure de pirates. Plus d’une décennie après sa sortie, le jeu conserve une forte réputation auprès des fans, ce qui explique l’attente massive autour de cette nouvelle version. Cette réussite pourrait également influencer les futures décisions d’Ubisoft et être tenté de multiplier les remakes de ses anciens Assassin’s Creed. La tâche ne serait cependant pas toujours aussi simple, puisque refaire un épisode comme le premier Assassin’s Creed demanderait probablement un travail beaucoup plus profond que celui réalisé sur Black Flag, dont l’univers maritime reste particulièrement adapté aux technologies actuelles.



Ceci étant dit, malgré ce démarrage spectaculaire, tout n’est pas parfait. Le lancement est également accompagné de nombreuses critiques de la part des joueurs, notamment sur Steam. Plusieurs utilisateurs dénoncent un problème technique qui limite les cinématiques à 30 images par seconde, alors que le reste du jeu profite d’une optimisation supérieure. Ubisoft a eu connaissance du problème et travaille déjà sur un correctif définitif. L’autre sujet de mécontentement concerne les microtransactions, et certains joueurs reprochent à Ubisoft d’avoir intégré une boutique remplie de contenus payants, notamment des cosmétiques jugés trop nombreux ou trop éloignés de l’identité originale du jeu. Malgré ces critiques, le lancement de Assassin’s Creed Black Flag Resynced reste une réussite majeure pour Ubisoft et prouve qu’un ancien épisode apprécié peut encore susciter un énorme enthousiasme plus de dix ans après sa sortie.



