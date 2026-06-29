Art of Fighting 3 : SNK ressort le jeu en intégrant 2 nouveaux persos, King et Yuri !

SNK poursuit la remise au goût du jour de son back catalogue avec l'annonce de The Path of the Warrior Art of Fighting 3 R, une version remasterisée du troisième épisode de la série des Art of. Officialisé à l'occasion de l'EVO 2026 de Las Vegas, le jeu rejoindra la collection NEOGEO Premium Selection et sortira prochainement sur Steam, mais sans précision sur date date de lancement pour le moment. Paru à l'origine en 1996 sur Neo Geo, Art of Fighting 3 est considéré comme l'épisode le plus singulier de la franchise, notamment pour son approche radicalement différente des deux premiers épisodes. Grâce à ses animations particulièrement détaillées, son système de combat plus technique et sa réalisation très ambitieuse pour l'époque, il s'était rapidement démarqué des autres jeux de baston.









Cette version R ne se contente pas d'un simple portage, puisque SNK annonce des graphismes optimisés pour les plateformes modernes, plusieurs améliorations de gameplay, des ajustements de confort ainsi que l'arrivée du multijoueur en ligne. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le studio introduit également deux personnages jouables inédits, confirmés directement dans le trailer, à savoir King et Yuri Sakazaki. Ces deux combattantes bien connues de l’univers SNK n’étaient pas présentes dans l’édition originale de 1996, ce qui rend leur intégration particulièrement notable ici. Leur arrivée ne relève donc pas d’un simple bonus cosmétique, mais d’un véritable choix de refonte du roster, pensé pour élargir les styles de combat, mais aussi compléter un casting historiquement plus masculin. Yasuyuki Oda, le boss créatif de SNK, précise également que leurs nouveaux sprites ont été entièrement dessinés à la main, sans recours à l'intelligence artificielle, afin de respecter la direction artistique du jeu original. Oda-san explique également que cette réédition a pour objectif de remettre la licence sur le devant de la scène avant le prochain nouvel épisode.









Enfin, The Path of the Warrior Art of Fighting 3 R intégrera plusieurs fonctionnalités attendues, comme le rollback netcode pour les parties en ligne, un mode Entraînement complet et différents ajustements d'équilibrage, tout en conservant volontairement certains petits bugs devenus cultes auprès de la communauté. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée, mais SNK promet de partager davantage d'informations dans les prochains mois.















