Dragon Ball: Sparking! Zero : le DLC Super Limit-Breaking NEO est disponible avec un contenu colossal

Avec plus de 200 personnages jouables et des combats qui renouent avec l'esprit des mythiques Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking! Zero s'est rapidement imposé comme l'une des adaptations les plus ambitieuses de la licence d'Akira Toriyama. Depuis sa sortie, Bandai Namco n'a cessé d'enrichir le jeu à travers plusieurs mises à jour et contenus additionnels, mais aucun n'atteint l'ampleur de ce "Super Limit-Breaking NEO". Disponible dès aujourd'hui sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ce nouveau DLC apporte un mode inédit, 33 nouveaux combattants, quatre arènes supplémentaires, de nouveaux épisodes de combat ainsi qu'une mise à jour gratuite introduisant plusieurs mécaniques de gameplay inédites. De quoi donner un sérieux coup de fouet à un titre qui continue de séduire une importante communauté de joueurs.









La principale nouveauté de cette extension est l'Aventure Brise-Limites, un mode solo inédit qui permet de choisir un personnage puis de le faire progresser au fil d'expéditions composées de combats et d'événements. Les joueurs peuvent améliorer différentes statistiques, personnaliser leur style de jeu grâce à des Arts de combat et conserver leur progression d'une partie à l'autre, même en cas de défaite. Le DLC enrichit également le roster avec 33 nouveaux personnages issus de tout l'univers Dragon Ball. La série originale accueille notamment Tao Pai Pai, Son Gohan (grand-père), Général Blue, Chichi, Piccolo Daimaô ou encore Ma Junior, tandis que Dragon Ball Z voit arriver Kaio Shin, Bardock Super Saiyan, Uub enfant, Paikuhan ou encore le Roi Vegeta. Dragon Ball GT ajoute Super C-17, Vegeta GT, Trunks GT et Nuova Shenron, alors que Dragon Ball Super accueille notamment Champa, Jaco et Cheelai. Quatre nouvelles arènes, plusieurs épisodes de combat et plus de vingt éléments de personnalisation viennent compléter cette extension.

En parallèle, Bandai Namco déploie également une mise à jour gratuite qui introduit deux nouvelles mécaniques de gameplay. Le Boost Sparking! permet de sacrifier une partie de sa réserve de compétence afin d'obtenir un important bonus offensif, au prix d'un affaiblissement temporaire une fois l'effet terminé. Le Blast Enchaîné, lui, autorise l'intervention immédiate d'un partenaire après avoir projeté un adversaire afin de prolonger les combos avec une attaque Blast. Bref, un contenu conséquent qui confirme la volonté de Bandai Namco de continuer à faire vivre Dragon Ball Sparking! Zero sur le long terme.























