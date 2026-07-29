Crazy Taxi World Tour : une nouvelle vidéo et une bêta multijoueur arrive très bientôt

Annoncé en mai dernier, de cette même année 2026, Crazy Taxi World Tour marque le grand retour d'une licence culte de SEGA, près de 25 ans après ses débuts en arcade. Fidèle à l'ADN de la série, ce nouvel épisode promet de retrouver les courses effrénées, les livraisons sous pression et le gameplay complètement déjanté qui ont fait le succès de la franchise, tout en y ajoutant une dimension multijoueur inédite. Attendu courant 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, le jeu refait aujourd'hui parler de lui avec une nouvelle vidéo consacrée qui met en avant l'une des régions que les joueurs pourront parcourir : la Côte Ouest des États-Unis. On y retrouve des rues vallonnées qui rappellent immédiatement San Francisco, des plages, des quartiers animés et, surtout, des clients toujours aussi extravagants.









Au programme, un culturiste envoyé directement dans l'eau après une arrivée un peu trop musclée, une livraison géante de pizzas ou encore des courses où tous les raccourcis semblent bons pour grappiller quelques précieuses secondes. L'ensemble conserve ce ton léger et complètement décalé qui a toujours fait le charme de Crazy Taxi. Mais ce trailer sert surtout à lancer les inscriptions au test réseau privé, qui permettra à SEGA de mettre à l'épreuve les fonctionnalités en ligne du jeu. Deux modes seront proposés : le premier, baptisé "Course", opposera jusqu'à 6 joueurs dans une compétition où chacun devra transporter un maximum de passagers afin d'amasser le plus d'argent avant la fin du temps imparti. Le second, répondant au nom de "Police contre Taxi", mettra en scène deux équipes de trois joueurs dans un affrontement asymétrique dont SEGA n'a pas encore dévoilé tous les détails.

Les participants auront accès à quatre personnages, six véhicules, plusieurs options de personnalisation ainsi que deux cartes. Le cross-play sera également de la partie, avec la possibilité de le désactiver dans les options. SEGA précise enfin que les joueurs pourront librement partager des vidéos, captures d'écran et extraits de gameplay issus de cette bêta. Le coeur sur la main, olala.





A noter que les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel du jeu et se termineront le 31 août, tandis que le test réseau se déroulera du 12 septembre à 2h00 jusqu'au 14 septembre à 16h00 sur PC, PS5 et Xbox Series. La version Nintendo Switch 2 ne participera pas à cette phase de test quant à elle. Vous savez tout.



