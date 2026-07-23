Resident Evil de Zach Cregger : la 2è bande annonce du film va-t-elle rassurer les fans du jeu vidéo ?

Après une première bande-annonce qui avait largement divisé les fans de la franchise, le nouveau film Resident Evil de Zach Cregger revient sous les projecteurs avec une seconde vidéo dévoilée à l’occasion de la Comic-Con de San Diego. En cause : beaucoup de joueurs estimaient que les premières images n’avaient quasiment aucun lien de parenté avec les jeux de Capcom, reprochant au film de trop s’éloigner de l’identité horrifique de la saga. Cette nouvelle bande-annonce a donc une mission bien précise, à savoir rappeler aux fans que cette adaptation compte bien puiser dans l’ADN de Resident Evil, et pas seulement utiliser son nom pour raconter une histoire originale. Après plusieurs adaptations cinématographiques et télévisées souvent très éloignées de l’univers vidéoludique, la pression est forcément énorme autour du projet porté par le réalisateur d’Évanouis.









Cela étant dit, ce second trailer ne bouleverse toutefois pas complètement ce que l’on avait déjà vu. Elle reprend plusieurs séquences aperçues précédemment, mais ajoute quelques éléments qui devraient davantage parler aux joueurs, notamment la confirmation que l’action se déroulera bien à Raccoon City ainsi que l’apparition d’objets directement inspirés des jeux, comme une boîte de cartouches rappelant Resident Evil 4. De quoi rassurer une partie de la communauté ? Probablement. Car au-delà de quelques références, le film semble surtout vouloir retrouver l’ambiance de survie et d’horreur qui a fait le succès de la licence. Loin des productions explosives de Paul W.S. Anderson, Zach Cregger semble miser sur une approche plus sombre et plus proche du thriller horrifique, avec un casting sans immense star pour laisser la place à l’univers de Resident Evil.





Avec un budget annoncé de 80 millions de dollars, le plus important jamais accordé à un film Resident Evil, cette nouvelle adaptation affiche clairement ses ambitions visuelles. Reste désormais à voir si cette volonté de revenir aux sources suffira à convaincre les fans historiques, longtemps déçus par les précédentes versions de la franchise.



