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Mauvaise nouvelle pour les fans de Tomb Raider, l'épisode "Catalyst" est repoussé à 2028 !

Mauvaise nouvelle pour les fans de Tomb Raider, l'épisode "Catalyst" est repoussé à 2028 !

Les fans de Lara Croft vont devoir prendre leur mal en patience : Tomb Raider Catalyst ne verra finalement pas le jour avant 2028. L’information a été confirmée par Jeffrey Gattis, responsable d’Amazon Games, lors d’une interview accordée à The Game Business. Le dirigeant a évoqué le calendrier de sortie des deux prochains jeux Tomb Raider et confirmé que Tomb Raider  Legacy of Atlantis, prévu pour février 2027 lui, sera suivi par Catalyst mais l’année suivante. « Nous avons évidemment annoncé les deux titres Tomb Raider. Legacy of Atlantis arrivera le 12 février de l’année prochaine, puis nous suivrons avec le prochain épisode en 2028 », a-t-il expliqué.

 

Ce report n’est finalement pas une énorme surprise. Avec Tomb Raider Legacy of Atlantis déjà décalé de 2026 à février 2027, Amazon Games se retrouvait avec deux jeux Tomb Raider programmés sur une période très proche. Décaler Tomb Raider Catalyst permet donc de mieux répartir les sorties autour de la franchise et d’éviter que les deux projets ne se retrouvent en concurrence directe. Révélé lors des Game Awards 2025, Tomb Raider Catalyst emmènera Lara Croft en Inde du Nord, dans une aventure qui va mélanger exploration, mystères anciens et forces surnaturelles. Selon le synopsis officiel, l’histoire débutera après un cataclysme ayant réveillé d’anciens secrets et des forces mystérieuses chargées de les protéger.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 24 juillet 2026
16:43


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Tomb Raider Catalyst

Jeu : Action
Editeur : Amazon Game Studios
Développeur : Crystal Dynamics
2027
2027
2027

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