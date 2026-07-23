Ubisoft va miser davantage sur les remakes, jugés plus rentables que les nouveaux jeux

Avec 3,5 millions d’exemplaires vendus en seulement deux semaines, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est clairement en train de devenir l’une des meilleures surprises commerciales d’Ubisoft ces dernières années. Le remake du célèbre épisode pirate n’a pas seulement réussi à séduire les joueurs, il a également dépassé les objectifs de ventes que l’éditeur français s’était fixés pour l’ensemble de son année fiscale. Un succès qui tombe à point nommé pour Ubisoft, actuellement engagé dans une période de restructuration importante. Face à des coûts de production toujours plus élevés et à des prises de risques parfois difficiles à rentabiliser, l’entreprise voit désormais les remakes comme une opportunité particulièrement intéressante. Lors de son dernier bilan financier, le directeur financier Frédérick Duguet a ainsi expliqué pourquoi ces projets pouvaient offrir une meilleure rentabilité que des créations totalement inédites.









Selon lui, un remake profite d’un avantage majeur : il repose sur une marque déjà connue du public. Du coup, les équipes peuvent s’appuyer sur les bases du jeu original tout en modernisant l’expérience avec de nouvelles technologies, des améliorations de gameplay ou du contenu supplémentaire, tout en limitant les coûts liés au développement. « Nous nous attendons à ce que celui-ci offre une performance financière supérieure », a expliqué Frédérick Duguet au sujet d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, estimant que la contribution directe du titre devrait devenir positive dès le trimestre actuel. En plus de ses ventes impressionnantes, le titre aurait signé le meilleur lancement PC de l’histoire de la franchise Assassin’s Creed, avec environ 105 000 joueurs simultanés sur Steam. Ubisoft affirme par ailleur que le remake est devenu l’un des épisodes les mieux notés de la saga depuis le jeu original sorti en 2013.





Cette stratégie payante ne devrait d’ailleurs pas s’arrêter à Assassin’s Creed. Ubisoft a déjà annoncé Rayman Legends Retold, un autre remake premium prévu pour octobre 2026 afin de célébrer les 30 ans de la franchise. Cela étant dit, l'éditeur français assure toutefois que les remakes ne remplaceront pas ses nouveaux jeux. Ils viendront plutôt compléter son catalogue avec des projets capables de toucher à la fois les fans historiques et une nouvelle génération de joueurs.



