Assassin's Creed Black Flag Resynced dépasse les 3 millions de ventes en une semaine

Le lancement d'Assassin's Creed Black Flag Resynced continue sur sa lancée et consolide son succès, puisque une semaine après sa sortie, Ubisoft annonce que le remake s'est déjà écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Un résultat qui confirme l'excellent démarrage du jeu, lequel avait déjà franchi la barre des 2 millions de ventes dès son premier jour. Au-delà des chiffres, l'éditeur français souligne également une évolution plutôt positive du côté des joueurs. Si les premiers retours étaient parfois mitigés, notamment à cause de quelques soucis techniques, les avis Steam se sont progressivement améliorés pour atteindre aujourd'hui la mention "Très positif". Ubisoft attribue cette évolution aux différents correctifs déployés depuis la sortie, avec plusieurs améliorations de confort et de nombreux bugs corrigés.





Le studio en a également profité pour confirmer l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue : le New Game+. Aucun calendrier n'a encore été communiqué, mais ce mode permettra aux joueurs de recommencer l'aventure en conservant une partie de leur progression, une demande récurrente de la communauté depuis le lancement. Assassin's Creed Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.



