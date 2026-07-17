Ryan Hurst quitte malgré lui la série God of War, un nouveau Kratos est recherché

Gros coup dur pour la série télé God of War : la production est obligé de se séparer de Ryan Hurst, l'acteur choisi pour être Kratos sur le petit écran. Ce dernier a en effet été gravement blessé pendant le tournage. L'information a été révélée par Deadline, qui explique que le comédie s'est déchiré le biceps à la fin du mois de juin en réalisant une cascade. L'acteur a depuis été opéré et se remet actuellement de son intervention, mais les premiers pronostics ne jouent pas en faveur d'un retour rapide devant les caméras. Pour une blessure de ce type, il faut généralement compter entre quatre et six mois de rééducation, voire même plus avant d'espérer retrouver toutes ses capacités physiques. Or, pour un rôle aussi exigeant que celui de Kratos, cela aurait probablement repoussé son retour jusqu'en 2027.









Face à cette situation, les studios ont préféré ne pas attendre. Selon plusieurs sources proches du dossier, la priorité reste évidemment la santé de Ryan Hurst, mais le calendrier de production ne permettait pas de suspendre le tournage pendant autant de temps. Sony et Amazon ont donc pris la décision de repartir avec un nouvel interprète pour le Dieu de la Guerre. Et le plus frustrant dans cette histoire, c'est que le tournage était déjà bien avancé. Les équipes étaient à Vancouver depuis le mois de février et quatre épisodes étaient entièrement terminés au moment de l'accident. Malheureusement, ils ne pourront tout simplement pas être conservés. Les scènes devront être retournées avec le nouvel acteur, notamment parce que Callum Vinson, qui incarne Atreus, est encore très jeune. Et comme chacun sait, les jeunes enfants / adolescent de 12 ou 13 ans grandissent à une vitesse folle à ces âges-là. Du coup, attendre plusieurs mois créerait une différence physique trop importante entre les épisodes, ce qui casserait immédiatement la continuité de l'histoire.









C'est forcément un énorme coup dur pour Ryan Hurst. L'ancien acteur de Sons of Anarchy s'était énormément investi dans le rôle, au point de transformer complètement sa condition physique. Il avait pris près de 18 kilos de muscles afin de coller à la carrure imposante de Kratos et suivait un entraînement particulièrement intensif depuis plusieurs mois. Ironie du sort, cette annonce intervient alors que l'acteur est également à l'affiche de The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan, qui sort justement cette semaine aux États-Unis et dans lequel il incarne le mentor / garde du corps de Télémaque joué par Tom Holland.









Malgré ce contretemps, le projet n'est évidemment pas remis en question. La production devrait reprendre dès le mois d'octobre après une nouvelle phase de préparation prévue en août. Le seul grand mystère concerne désormais l'identité du futur Kratos, qui aura la lourde tâche de succéder à Ryan Hurst et de reprendre un rôle dont plusieurs épisodes avaient déjà été entièrement tournés. Une situation particulièrement inhabituelle pour une production de cette envergure, et qui risque de retarder quelque peu l'arrivée de la série sur Prime Video.



