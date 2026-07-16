Resident Evil : le nouveau film de Zach Cregger sera plus court que prévu

À deux mois de sa sortie en salles, le prochain Resident Evil continue de distiller quelques informations et cette fois-ci, c'est sa durée qui vient d'être révélée, confirmant que le réalisateur Zach Cregger (Barbare, Weapons / Évanouis) mise sur un film resserré, fidèle aux codes du cinéma d'horreur plutôt qu'à ceux du blockbuster. En effet, selon les informations publiées par la chaîne de cinémas américaine AMC, le film affichera une durée de 95 minutes, soit 1 heure et 35 minutes. Un format relativement court à l'heure où de nombreux films d'horreur dépassent désormais les 1h45, mais qui correspond finalement à la majorité des précédentes adaptations de la licence. Cette durée avait d'ailleurs déjà été évoquée par Zach Cregger lui-même au début de la production. Le cinéaste expliquait alors vouloir réaliser un film d'environ 90 minutes, privilégiant une montée en tension continue plutôt qu'un spectacle à rallonge.





Le scénario suivra Bryan, un personnage inédit chargé de survivre à Raccoon City en parallèle des événements de Resident Evil 2. Plutôt que de multiplier les clins d'œil aux jeux ou les apparitions des héros emblématiques de la saga, le film devrait se concentrer sur ce protagoniste confronté à une créature mystérieuse et aux zombies qui envahissent la ville. Avec un budget estimé à 80 millions de dollars, il s'agit également du Resident Evil le plus coûteux jamais produit au cinéma, devant les films portés par Milla Jovovich. Constantin Film espère ainsi relancer durablement la franchise après les adaptations très libres de Paul W.S. Anderson puis le reboot Bienvenue à Raccoon City, accueilli de façon plus mitigée. Les premiers retours de projections tests se montreraient encourageants, laissant espérer une adaptation plus proche de l'esprit horrifique des jeux de Capcom. Verdict le 16 septembre, date de sortie du film dans les salles françaises.



