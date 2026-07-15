Beast of Reincarnation : le système de combat détaillé et expliqué dans une vidéo de 5 minutes

À moins d'un mois de sa sortie, Beast of Reincarnation nous donne enfin de ses nouvelles, lui qui avait créé la surprise lors de son annonce, avant de combrer dans un silence assoudissant. Le studio Game Freak a décidé de publier une nouvelle présentation de près de 5 minutes entièrement consacrée au système de combat de cet action-RPG, attendu le 4 août sur PC, PS5 et Xbox Series. L'occasion de découvrir plus en détail ce qui distingue ce nouveau projet du studio japonais, surtout connu pour la série Pokémon. Ici, pas de combats au tour par tour, Beast of Reincarnation mise sur des affrontements en temps réel où Emma combat à l'épée aux côtés de son compagnon canin, Koo, dont les capacités spéciales jouent un rôle central.







En fait, chaque ennemi possède deux jauges : une barre de vie classique et une jauge de déséquilibre. En infligeant suffisamment de pression, cette dernière finit par se remplir, ouvrant une fenêtre permettant de porter une attaque dévastatrice. La parade constitue également un élément clé du gameplay, et réussir un contre parfait permet non seulement d'annuler les dégâts, mais aussi de remplir la jauge FP de Koo. Une fois cette ressource disponible, le joueur peut déclencher les Bloom Arts, des techniques spéciales qui ralentissent brièvement le temps afin de sélectionner l'action à utiliser avant que le combat ne reprenne à pleine vitesse. Une mécanique qui rappelle le fonctionnement de la jauge ATB de Final Fantasy VII Remake, adaptée ici à un système entièrement orienté action. La vidéo montre également que les Bloom Arts s'adaptent aux différentes situations. Au fil de l'aventure, Emma récupérera les pouvoirs des boss vaincus afin de débloquer de nouvelles capacités pour Koo, tandis que son propre arbre de compétences permettra d'enrichir ses combos et de créer davantage de synergies entre les deux personnages.





La sortie de Beast of Reincarnation est attendue pour le 4 août prochain et c'est vrai que niveau marketing, c'est un peu chiche.





