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« Tu es déjà mort » : Kenshiro montre son gameplay dans Fatal Fury City of the Wolves

« Tu es déjà mort » : Kenshiro montre son gameplay dans Fatal Fury City of the Wolves

Après plusieurs mois de teasing depuis son annonce à l’AnimeJapan 2026, SNK a enfin levé le voile sur Kenshiro dans débarque dans Fatal Fury City of the Wolves. Oui, ça parait fou dit comme ça, mais le héros légendaire de Hokuto no Ken (Ken le Survivant en VF) fera partie des personnages jouables du roster du dernier jeu de baston de l'école SNK. Si sa date de sortie exacte n’a pas encore été dévoilée, le personnage rejoindra le roster au cours du mois de juin dans le cadre du Season Pass 2. Evidemment, Kenshiro a conservé tout ce qui a fait sa réputation de guerrier mythique. Héritier du Hokuto Shinken et reconnaissable à ses sept cicatrices sur le torse, il débarque à South Town avec un arsenal de techniques particulièrement agressif. SNK promet un combattant rapide, technique et capable d’enchaîner des combos dévastateurs grâce à des mécaniques de changements d’état et d’activations spéciales qui devraient donner du fil à retordre aux joueurs les plus expérimentés.



SNK en a également profité pour détailler son intégration scénaristique et comme pour les autres perso DLC, Kenshiro aurta droit à son arc dans le mode Histoire dans lequel il se réveille dans une South Town qu’il ne connaît pas, mais dont la violence et les injustices lui rappellent immédiatement son propre monde post-apocalyptique. Aux côtés de Terry, Hokutomaru et Hotaru, il participera alors au nouveau tournoi King of Fighters avec un objectif précis : affronter Wolfgang Krauser et mettre fin à sa domination sur la ville. Avec l’arrivée de Kenshiro, SNK poursuit sa stratégie de collaborations prestigieuses pour soutenir Fatal Fury City of the Wolves. Et ce n’est visiblement qu’un début, puisque plusieurs combattants ont déjà été teasés pour les prochains contenus, tandis que des personnages comme Rick Strowd ou encore Laocorn Gaudeamus semblent se préparer à rejoindre eux aussi le casting dans les mois à venir.



A noter que cette collaboration accompagne également le lancement du nouvel anime Fist of the North Star HOKUTO NO KEN, actuellement diffusé au Japon et à l’international. Un timing idéal pour remettre sous les projecteurs l’un des personnages les plus emblématiques du manga et de l’animation japonaise.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 19 juin 2026
15:27


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Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
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