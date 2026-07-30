Street Fighter : le Blanka de Jason Momoa nous montre enfin son visage, et ses attaques

Après une première bande-annonce qui avait surpris par son ton décomplexé et son respect apparent de l'univers de Capcom, le nouveau Street Fighter dévoile enfin un véritable aperçu de ses scènes de combat. Sony Pictures et Legendary Pictures viennent en effet de publier un premier extrait mettant aux prises Ryu et Blanka, deux des personnages les plus emblématiques de la saga. L'occasion de découvrir un Jason Momoa totalement méconnaissable dans la peau du célèbre combattant à la peau verte, face à Andrew Koji, qui semble parfaitement à son aise dans le rôle de Ryu. La scène se déroule dans une immense arène qui évoque autant un colisée moderne qu'une prison de haute sécurité. Autour de la cage, des dizaines de détenus assistent au spectacle tandis que M. Bison, incarné par David Dastmalchian, supervise les opérations depuis une passerelle dominant l'ensemble.







C'est lui qui contraint Ryu, vêtu d'une combinaison de prisonnier orange, à participer au combat. Son adversaire arrive ensuite dans une mise en scène spectaculaire. Enchaîné avant d'être libéré sous les acclamations de la foule, Blanka fait immédiatement étalage de sa puissance en déclenchant son emblématique Electric Thunder. Lorsque Ryu tente d'éviter le combat en lui déclarant : « Je ne veux pas me battre contre toi », Blanka lui répond froidement : « Alors tu mourras ! » Le duel peut alors commencer.

Les fans retrouveront rapidement plusieurs attaques emblématiques de la licence. Blanka utilise notamment sa Rolling Attack, son Electric Thunder ainsi que plusieurs coups directement inspirés des jeux, tandis que Ryu finit par répliquer avec un Hadoken particulièrement spectaculaire.

Au-delà des effets spéciaux, cette première séquence rassure surtout sur la direction choisie par le réalisateur Kitao Sakurai. Plutôt que de chercher à ancrer Street Fighter dans un réalisme excessif, le film semble pleinement embrasser l'esprit déjanté de la licence, avec néanmoins une ambiance volontairement kitsch rappelant les grands films d'action des années 80 et 90. Le casting réunit également Noah Centineo (Ken), Callina Liang (Chun-Li), Roman Reigns (Akuma), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Olivier Richters (Zangief), Cody Rhodes (Guile), Orville Peck (Vega), 50 Cent (Balrog) ainsi que David Dastmalchian dans le rôle de M. Bison. Le nouveau Street Fighter est attendu dans les salles françaises le 14 octobre 2026.