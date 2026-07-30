Gears of War E-Day : 10 min de gameplay pour découvrir le mode multijoueur

À un peu plus de deux mois de sa sortie, Gears of War E-Day lève enfin le voile sur son multijoueur à travers une longue présentation de 12 minutes. Le studio The Coalition a en effet détaillé les deux piliers de l'expérience, à savoir un tout nouveau mode coopératif baptisé "Horde Siege" et un mode "Versus" entièrement repensé. On va commencer par le mode "Horde Siege", qui est une évolution du célèbre mode "Horde". Jusqu'à 12 joueurs, répartis en trois escouades de quatre, évoluent simultanément sur une immense carte, chacun avec ses propres objectifs, mais en pouvant s'entraider lorsque les vagues de Locustes deviennent trop imposantes. Les joueurs choisiront parmi quatre classes (Assaut, Tireur d'élite, Bélier et Médecin), chacune avec son équipement, ses compétences et sa progression.

Les missions mélangeront objectifs principaux et secondaires générés aléatoirement, tandis que les équipes pourront récupérer de nouvelles armes, améliorer leur équipement, affronter des boss géants et extraire leur escouade en fin de partie. The Coalition ajoute également une légère dimension "extraction", puisque les récompenses dépendront de votre capacité à survivre jusqu'à l'évacuation. Pour les nostalgiques, un mode "Horde" classique sera aussi proposé avec un format plus traditionnel : une carte fermée et dix vagues d'ennemis à repousser.









Le mode Versus fait lui aussi son retour avec des affrontements 4 contre 4 où tous les joueurs démarrent avec le même équipement avant de se disputer les armes disséminées sur la carte. Au lancement, six cartes seront disponibles (Park, Battleship, Outpost, Precinct, Market et Skyward) ainsi que quatre modes de jeu : "Match à mort par équipe", "Conquête", "Démolition" et "Crucible", une variante de "Conquête" où la zone de contrôle se réduit progressivement.





Autre annonce appréciable : aucun Battle Pass n'est prévu, puisque la quasi-totalité des éléments cosmétiques pourra être débloquée simplement en jouant, via les défis, les succès, les médailles et la monnaie gagnée en jeu. Seuls quelques objets liés à l'édition Premium ou à des collaborations spéciales seront payants. Enfin, les joueurs pourront bientôt mettre la main sur le multijoueur grâce à une bêta ouverte organisée du 13 au 17 août sur Xbox, PC et Steam. Les abonnés Game Pass PC et Ultimate, ainsi que les personnes ayant précommandé le jeu, bénéficieront d'un accès anticipé du 6 au 10 août. Quant à la date de sortie du jeu, elle est prévue pour le 6 octobre 2026, sur Xbox Series X|S, PC et Game Pass.



















