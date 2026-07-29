1666 Amsterdam présente ses deux personnages principaux et leurs pouvoirs

Après avoir levé le voile sur l'univers des Zaindaris il y a quelques semaines, Panache Digital Games poursuit la présentation de 1666 Amsterdam avec une nouvelle vidéo de gameplay consacrée cette fois à ses deux personnages principaux. L'occasion d'en apprendre davantage sur Noa et Aaron, dont les destins vont se croiser à travers les siècles dans cette aventure imaginée par Patrice Désilets. Cette deuxième vidéo de présentation revient d'abord sur Noa, une jeune apprentie apothicaire qui cache en réalité un lourd héritage. Descendante des Zaindaris, une ancienne lignée chargée de protéger les mystérieux Originaux, elle utilise plusieurs artefacts mystiques comme le Heeparan, capable d'absorber le Nux, une énergie maléfique qui corrompt les êtres vivants. Elle pourra également s'appuyer sur le Nuxefer, un manuscrit ancestral qui renferme les connaissances accumulées par les générations précédentes.









Le second protagoniste, Aaron, offre un contraste bien plus surprenant. Professeur d'université en 1999, il se rend à Amsterdam pour célébrer le passage à l'an 2000 lorsqu'un mystérieux rituel le propulse… en 1666, dans le corps d'un chat. Lié à Noa malgré les trois siècles qui les séparent, il devra utiliser sa discrétion naturelle de félin pour explorer les lieux, infiltrer certaines zones et aider sa partenaire à lever le voile sur une menace ancienne.

À travers cette vidéo de deux minutes, Panache Digital Games montre également comment les deux héros collaboreront malgré leurs différences. Le jeu promet plusieurs types de gameplay, avec utilisation de pouvoirs mystiques, de l'exploration et des énigmes à rédoudre. Bref, du grand classique du jeu vidéo. Toujours développé sous la direction de Patrice Désilets, 1666 Amsterdam est attendu sur PC et consoles, mais aucune date de sortie n'a encore été annoncée.





















