Ryan Gosling a convaincu Marvel de relancer Ghost Rider avec son propre pitch ! Explications.

La Comic-Con de San Diego n'a pas seulement servi à officialiser Ghost Rider avec Ryan Gosling dans le rôle principal, puisque l'événement a aussi permis à Kevin Feige d'expliquer la nouvelle stratégie de Marvel Studios, qui compte désormais ralentir fortement le rythme de ses productions afin de retrouver un niveau de qualité jugé plus constant. Une décision qui explique pourquoi le calendrier du MCU sera beaucoup plus léger jusqu'en 2028. D'ici là, seuls Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars, Black Panther 3 et Ghost Rider sont officiellement programmés au cinéma, tandis que VisionQuest sera l'unique série Marvel prévue en 2026.







Un contraste saisissant avec les années 2023 et 2024, durant lesquelles Marvel enchaînait films et séries sur Disney+ à un rythme effréné. Interrogé par le magazine Empire, Kevin Feige assume pleinement ce changement de cap. Selon lui, l'explosion du nombre de productions a fini par disperser les équipes créatives. « Nous avons toujours voulu privilégier la qualité, mais quand la quantité devient trop importante, on finit par s'éparpiller », explique le patron de Marvel Studios, qui considère Avengers Doomsday et surtout Secret Wars comme les fondations de la prochaine grande phase du MCU.





L'autre information intéressante concerne justement Ghost Rider. Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, le projet ne vient pas directement de Marvel Studios. Kevin Feige révèle que c'est Ryan Gosling lui-même qui est arrivé avec une vision précise du personnage et un véritable pitch. L'acteur a ensuite convaincu Shawn Levy, avec qui il vient de tourner Star Wars Starfighter, avant que les deux hommes ne présentent leur projet à Marvel. Une proposition qui a immédiatement séduit le studio et accéléré la mise en chantier du film.







Cette nouvelle stratégie marque un vrai changement pour Marvel, qui reconnaît désormais ouvertement que sa politique d'expansion sur Disney+ a fini par nuire à la qualité globale de ses productions. Un constat déjà partagé ces derniers mois par Bob Iger, le patron de Disney, qui estimait lui aussi que l'accumulation de films et de séries avait dilué les efforts des équipes créatives. Avec seulement quelques projets soigneusement sélectionnés jusqu'en 2028, Marvel espère désormais renouer avec les succès critiques et commerciaux qui ont fait sa réputation.



