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Ghost Rider dans le MCU : Ryan Gosling prend le relais de Nicolas Cage

Ghost Rider dans le MCU : Ryan Gosling prend le relais de Nicolas Cage

Après des années de rumeurs, de spéculations et de déclarations plus ou moins assumées de Ryan Gosling lui-même, Marvel Studios a finalement mis fin au suspense. À l'occasion de son traditionnel panel du Comic-Con de San Diego, Kevin Feige a officialisé l'arrivée de Ghost Rider dans le Marvel Cinematic Universe, avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Une annonce particulièrement attendue par les fans, qui espéraient voir le célèbre motard démoniaque intégrer le MCU depuis le retour des droits du personnage chez Marvel. Le film est d'ores et déjà prévu pour 2028, ce qui en fera l'un des premiers longs-métrages de la nouvelle ère du MCU après Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Marvel a également confirmé que la réalisation serait confiée à Shawn Levy, qui poursuit sa collaboration avec Ryan Gosling après Star Wars Starfighter, attendu en 2027. Le cinéaste connaît déjà parfaitement l'univers Marvel puisqu'il est également derrière Deadpool & Wolverine, l'un des plus gros succès récents du studio. Le scénario sera quant à lui signé Jonathan Tropper, créateur de la série Banshee et collaborateur régulier de Shawn Levy sur plusieurs productions, notamment Adam à travers le temps et Star Wars Starfighter. Marvel mise donc sur une équipe déjà rodée, qui a l'habitude de travailler ensemble.

Marvel Cinematic Universe

Même si Marvel n'a pas encore précisé quelle version de Ghost Rider sera au centre de cette nouvelle adaptation, le personnage reste l'un des plus emblématiques de son univers. Dans les comics, Johnny Blaze vend son âme à Méphisto pour tenter de sauver son père condamné par la maladie. Le pacte tourne au cauchemar et il devient l'hôte du Spirit of Vengeance, une entité démoniaque qui le transforme en cavalier au crâne enflammé. Doté d'une force surhumaine, d'une chaîne de feu et de l'inquiétant Penance Stare, capable de faire revivre à ses victimes toutes les souffrances qu'elles ont infligées aux autres, Ghost Rider occupe une place à part parmi les héros Marvel, avec un univers beaucoup plus sombre et surnaturel.

Marvel Cinematic Universe

Ryan Gosling succède ainsi à Nicolas Cage, qui avait incarné Johnny Blaze dans les deux films sortis en 2007 et 2011, ainsi qu'à Gabriel Luna, interprète de Robbie Reyes dans la série Agents of S.H.I.E.L.D.. Si les adaptations précédentes n'ont jamais vraiment convaincu la critique, le personnage est toujours resté extrêmement populaire auprès des lecteurs de comics, qui réclamaient depuis longtemps son arrivée dans le MCU. Cette annonce marque aussi une nouvelle étape dans la stratégie de Marvel Studios, qui continue d'élargir son univers avec des personnages plus mystiques et surnaturels. L'introduction de Ghost Rider pourrait d'ailleurs ouvrir la voie à d'autres figures liées à cet univers, d'autant que Méphisto est désormais officiellement présent dans le MCU après son apparition dans Ironheart. Avec Ryan Gosling devant la caméra, Shawn Levy à la réalisation et une sortie déjà calée pour 2028, Marvel semble bien décidé à offrir une seconde vie au Spirit of Vengeance et à en faire l'un des nouveaux visages majeurs de sa prochaine saga. Affaire à suivre.

@marvel

Ryan Gosling and Shawn Levy surprise Hall H. Ghost Rider, coming to theaters in 2028. 🔥 #SDCC

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 25 juillet 2026
18:52


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