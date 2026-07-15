Le stick arcade FlexStrike de la PS5 est repoussé à une date indéterminée, Sony s'explique

À quelques semaines de sa commercialisation, Sony Interactive Entertainment a annoncé le report du FlexStrike, son premier stick arcade sans fil conçu pour la PS5 et le PC. Initialement attendu le 6 août 2026, soit en même temps que la sortie de Marvel Tokon Fighting Souls, l'accessoire ne sortira finalement pas à cette date, sans qu'un nouveau calendrier n'ait été communiqué. Dans un message publié sur le PlayStation Blog, Sony explique que ce report est dû à des retards de production imprévus. Le constructeur affirme vouloir prendre un peu plus de temps afin de finaliser le produit et garantir « la meilleure expérience possible » aux joueurs, avant de présenter ses excuses pour ce contretemps.









Les joueurs ayant précommandé le FlexStrike via direct.playstation.com recevront directement des informations concernant leur commande et pourront en suivre l'évolution depuis leur espace client. Ceux ayant réservé le périphérique auprès d'un revendeur devront, en revanche, se tourner vers l'enseigne concernée pour obtenir davantage de précisions. Pour l'heure, Sony n'a pas communiqué de nouvelle date de sortie et indique qu'une mise à jour sera partagée dès que le calendrier de lancement sera confirmé.



