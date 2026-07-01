OD Knock : le jeu d'horreur exclu Xbox de Kojima échappe au grand ménage estival lancé par Microsoft

Alors que Microsoft prépare un "grand reset" de sa branche Xbox, tous les projets ne semblent pas logés à la même enseigne. D'après les informations recueillis par IGN.com, OD, le jeu d'horreur développé par Kojima Productions en partenariat avec Xbox Game Studios, ne ferait pas partie des productions menacées par le grand plan de restructuration actuellement en cours chez le constructeur américain. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent une profonde remise à plat de la stratégie de Microsoft dans le jeu vidéo. Plusieurs studios internes seraient concernés par des fermetures, des cessions ou des restructurations, tandis que certains projets auraient déjà été annulés ou privés de financement. Dans ce contexte, le sort d'OD suscitait naturellement des interrogations, le titre étant intégralement édité par Xbox. Selon une source citée par IGN, le projet d'Hideo Kojima poursuit pourtant son développement normalement, puisque Microsoft continuerait de financer cette production atypique, malgré une politique d'investissement devenue beaucoup plus sélective. Une exception notable alors que d'autres collaborations externes ont récemment été stoppées.









Le cas le plus emblématique est celui d'IO Interactive. Le studio danois a confirmé avoir perdu le soutien financier de son projet de fantasy encore non annoncé, entraînant une vague de licenciements. Officiellement, Microsoft assure toutefois qu'il ne réduit pas ses investissements globaux dans le jeu vidéo. Interrogé par Bloomberg, le groupe explique que les budgets restent comparables à ceux de l'an passé, mais que leur répartition évolue afin de privilégier certains projets jugés plus stratégiques. Dans le même temps, plusieurs studios internes continuent d'alimenter les inquiétudes. Arkane Lyon (Marvel's Blade), Ninja Theory (Hellblade), Double Fine (Psychonauts), Compulsion Games (South of Midnight) et Undead Labs (State of Decay 3) figureraient parmi les studios dont l'avenir est actuellement incertain. Plusieurs scénarios seraient envisagés, allant d'une vente à des investisseurs externes jusqu'à un rachat par leurs propres dirigeants afin d'éviter une fermeture pure et simple.









À l'inverse, OD semble bénéficier d'un statut particulier. Depuis son annonce, le projet est présenté comme l'une des productions les plus ambitieuses de Kojima Productions. Développé en collaboration avec le réalisateur Jordan Peele, le jeu promet une nouvelle approche du survival horror, fondée sur un système de jeu inédit que son créateur refuse encore de détailler. Hideo Kojima explique d'ailleurs travailler sur ce concept depuis l'époque du premier Death Stranding. Selon lui, de nombreux éditeurs avaient refusé le projet, estimant son idée trop difficile à comprendre ou à produire. C'est finalement Phil Spencer qui aurait accepté de soutenir cette vision, convaincu du potentiel du concept. Même après le départ de Spencer de la direction de Xbox, sa successeure Asha Sharma affirme partager cet enthousiasme. Dans une récente interview, elle expliquait qu'OD représentait précisément le type d'expériences inédites que Xbox souhaite continuer à encourager, estimant que l'industrie du jeu vidéo avait encore de nombreuses frontières à repousser.









Si le projet reste entouré de mystère, il a déjà confirmé la participation de Sophia Lillis, Hunter Schafer et du regretté Udo Kier, décédé avant la fin du tournage. Kojima Productions avait néanmoins eu le temps de numériser l'acteur afin de préserver sa présence dans le jeu. Dans tous les cas, à l'heure où Microsoft revoit en profondeur son organisation et son portefeuille de productions, OD apparaît donc comme l'un des rares projets externes à conserver le soutien du constructeur. Une décision qui témoigne de la confiance accordée à Hideo Kojima, malgré une période particulièrement mouvementée pour la division Xbox.



