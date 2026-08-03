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Street Fighter 6 : Yasmine est disponible, voici une nouvelle vidéo de son gameplay

Street Fighter 6 : Yasmine est disponible, voici une nouvelle vidéo de son gameplay

Presque trois ans après sa sortie, Street Fighter 6 continue d'enrichir son casting et après avoir accueilli plusieurs combattants emblématiques au fil de ses saisons, le jeu de Capcom ouvre désormais le bal de son Saison 4 avec le personnage de Yasmine, qu'on avait pu découvrir en juin dernier. Si on parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle est disponible dès aujourd'hui, et surtout qu'elle inaugure la quatrième année de contenu du jeu et s'accompagne d'une importante mise à jour d'équilibrage ainsi que de nouveaux événements pour le Battle Hub.

 

Spécialiste de l'Eskrima, un art martial philippin basé sur le maniement des bâtons et des armes courtes, Yasmine privilégie un style de combat extrêmement rapide et offensif. Comme le montre son trailer de gameplay, elle enchaîne les frappes avec une grande mobilité, multiplie les attaques acrobatiques et excelle dans la pression constante, ce qui laisse peu de répit à son adversaire. Son attaque signature repose sur le mode "Bayani", un état de transe qui se déclenche lorsqu'elle parvient à toucher régulièrement son adversaire. Une fois activé, ce mode renforce son potentiel offensif et lui ouvre de nouvelles possibilités pour prolonger ses combos et maintenir la pression.

 

Yasmine n'est que le premier des quatre personnages prévus pour cette quatrième année de contenu. Elle sera rejointe dans les prochains mois par Arjun, Tifa Lockhart (issue de Final Fantasy VII Remake) ainsi que Bosch, déjà aperçu dans le mode "World Tour".


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 3 août 2026
10:11


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Street Fighter 6

Jeu : Baston
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
2 Juin 2023
2 Juin 2023
2 Juin 2023
2 Juin 2023

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