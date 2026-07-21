Marvel Tokon Fighting Souls : le jeu est jouable gratuitement pendant plusieurs jours, tout savoir !

Après plusieurs phases de bêta fermée réservées à certains joueurs, Marvel Tōkon Fighting Souls s’apprête enfin à passer à l’étape supérieure, à savoir être jouable à tout le monde, même au commun des mortels. Sony Interactive Entertainment vient de dévoiler tous les détails de la bêta ouverte de son jeu de combat Marvel, qui se tiendra dans les prochains jours. La bêta ouverte de Marvel Tōkon Fighting Souls sera en effet disponible pendant trois jours, du 24 au 26 juillet, sur PS5 et PC, via Steam et même l’Epic Games Store. Les joueurs n’auront pas besoin de s’inscrire au préalable, puisqu'il suffira de télécharger la version d’essai depuis la boutique de leur plateforme. À noter qu’un abonnement PlayStation Plus ne sera pas nécessaire pour participer, mais qu’un compte PlayStation seront indispensables, y compris pour les joueurs PC.









15 personnages jouables avant le lancement

La bêta proposera une sélection de 15 combattants parmi les 20 personnages prévus au lancement, avec notamment une première apparition jouable de Blade. Le roster disponible permettra d'ailleurs de composer différentes équipes en mélangeant plusieurs générations de héros et de vilains Marvel comme ceci :



- Avengers : Captain America, Iron Man, Black Panther

- X-Men : Storm, Magik, Wolverine, Danger

- Guardians : Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Peni Parker

- Samurai Outriders : Ghost Rider, Blade

- Knights of Doom : Doctor Doom, Magneto





Six stages seront disponibles lors de cette bêta, à savoir Marvel’s New York (jour et nuit), Savage Land, X-Mansion, Knowhere et Wakanda.

Contrairement aux précédentes phases de test, cette bêta ouverte permettra de découvrir plusieurs modes supplémentaires afin de donner un aperçu plus complet de l’expérience finale. Les joueurs pourront notamment participer aux matchs classiques avec :





- Casual Match, pour affronter rapidement des adversaires de niveau similaire ;

- Ranked Match, pour grimper dans le classement compétitif ;

- Versus Mode, permettant de jouer localement contre un ami ou face à l’intelligence artificielle.









Le jeu proposera également un lobby ouvert, une sorte d'espace social où les joueurs pourront se retrouver entre deux combats. Il sera possible de choisir parmi 16 avatars différents, chacun disponible avec quatre variantes de couleurs, puis d’échanger avec d’autres participants grâce au chat libre, aux messages prédéfinis, aux stickers et aux emotes. Des bornes d’arcade seront également présentes dans ce lobby pour lancer directement des affrontements contre d’autres joueurs. Mais ce n'est pas tout, les joueurs pourront aussi découvrir les bases du système de combat grâce au mode "Start Up Battle", un tutoriel interactif conçu pour expliquer les mécaniques principales du jeu, notamment les affrontements en équipe 4v4 et la gestion des différents personnages. Le mode entraînement sera lui aussi de la partie, mais la grande nouveauté de cette bêta reste l’accès anticipé au modes "Episode", qui n'est autre que le mode narratif du jeu. Les participants pourront découvrir les trois premiers chapitres de l’histoire consacrée aux Amazing Guardians, dans laquelle Spider-Man tente de réunir une équipe pour faire face à une mystérieuse menace qui plane sur la Terre. Le scénario sera présenté sous la forme d’un motion comic animé.





Enfin sachez que cette bêta ouverte sera également disponible avec la VF complète. Royal non ?



