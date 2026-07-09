GTA Online : Rockstar dévoile un braquage inédit autour d’un musée ultra sécurisé, tous les détails à connaître !

Alors que le monde entier n'a d'yeux que pour GTA 6, Rockstar Games continue d’alimenter GTA Online avec de nouveaux contenus et prépare un nouveau rendez-vous majeur pour les braqueurs en herbe. En effet, le 14 juillet 2026, les joueurs pourront découvrir « Le Braquage du Kortz Center », une nouvelle opération criminelle qui les emmènera au cœur du lieu culturel le plus prestigieux de Los Santos pour dérober des œuvres d’art d’une valeur inestimable. Pour mener cette mission à bien, les joueurs devront collaborer avec un mystérieux commanditaire baptisé M. Faber ainsi que son associé Raf De Angelis. Ce dernier servira d’intermédiaire tout au long du braquage, en fournissant des informations essentielles pour préparer l’opération et choisir la meilleure stratégie.







Evidemment, avant de passer à l’action, il faudra toutefois préparer soigneusement le terrain. Les propriétaires d’une villa pourront ajouter un atelier d’art à leur propriété afin de disposer d’un véritable quartier général dédié au braquage. Cet espace permettra notamment d’accueillir un faussaire chargé de créer des copies des œuvres volées, afin de remplacer discrètement les originaux exposés au musée. L’atelier servira également de centre de préparation, sachant que les joueurs pourront y stocker des ressources, récupérer du matériel technologique et personnaliser leur équipement avant l’infiltration finale. Comme les autres propriétés de GTA Online, cet espace pourra aussi être partagé avec ses amis pour préparer le coup en équipe. En effet, le Braquage du Kortz Center pourra être réalisé seul ou avec jusqu’à quatre joueurs. Une équipe complète offrira davantage de possibilités et permettra notamment de récupérer une quantité plus importante de butin, mais sachez que les joueurs devront effectuer un repérage complet du musée avant le passage à l’action. Photographier les œuvres exposées, identifier les failles de sécurité, repérer les accès possibles et déterminer les meilleures voies d’évacuation, voilà ce qu'il faudra faire pour bien se préparer.







La discrétion sera particulièrement importante, puisque Rockstar précise que les œuvres volées seront plus difficiles à revendre si l’alerte est donnée ou si des preuves sont laissées derrière soi. Éliminer les traces du passage, désactiver les systèmes de surveillance et éviter les témoins permettra donc d’augmenter considérablement les gains. Les joueurs les plus méthodiques pourront ainsi maximiser la valeur de leur butin. Le Kortz Center ne proposera d’ailleurs pas qu’une simple mission linéaire. Plusieurs approches seront possibles, avec différents itinéraires d’infiltration et des objectifs secondaires à découvrir. En plus des œuvres principales, de nombreux objets d’art pourront être récupérés afin d’augmenter la récompense finale.

Une nouveauté intéressante concerne également la possibilité de conserver certaines œuvres au lieu de toutes les vendre. Grâce à l’atelier d’art installé dans leur villa, les joueurs pourront afficher leurs trophées personnels et créer leur propre collection privée. Les tableaux récupérés lors du braquage principal pourront ainsi décorer leur propriété, tandis que de nouvelles œuvres seront disponibles chaque semaine pour offrir davantage de rejouabilité. Chaque semaine, une première vente permettra d’obtenir la récompense maximale, mais les joueurs pourront choisir entre enrichir leur compte bancaire ou transformer leur villa en véritable galerie privée.









L’arrivée du Braquage du Kortz Center sera également accompagnée de plusieurs bonus et récompenses temporaires. Jusqu’au 13 juillet, les joueurs pourront participer au programme de collectionneur d’œuvres d’art afin d’obtenir jusqu’à 500 000 GTA$, une limousine armée Benefactor gratuite, ainsi qu’un bonus supplémentaire de 1 000 000 GTA$ après avoir terminé un braquage. Les propriétaires de villa pourront également atteindre un rang élitiste dans ce programme et débloquer plusieurs récompenses exclusives, à savoir un hélicoptère Annihilator furtif gratuit, une réduction d’un million de GTA$ sur l’atelier d’art, une sculpture du Kortz Center et une œuvre unique de grande valeur à voler puis exposer ou revendre.





Enfin, cette mise à jour apportera également de nouveaux véhicules dans GTA Online, avec notamment des supersportives, des modèles orientés drift et des véhicules compatibles avec les améliorations Hao’s Special Works. Les abonnés GTA+ pourront même récupérer gratuitement la nouvelle Grotti Veleno GT dès le 14 juillet, une semaine avant sa disponibilité pour tous les joueurs.















