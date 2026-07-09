Mortal Shell 2 sortira le 20 août 2026 : toutes les infos sur les précommandes et les éditions

C'est acté et officiel : Mortal Shell 2 débarquera le 20 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, afin de replonger les joueurs dans son univers de dark fantasy encore plus brutal que le premier opus. Histoire de se démarquer de la forte concurrence, le jeu sera proposé au prix de 49,99€, un prix plutôt doux comparé à ce qui est proposé sur le marché. Dans tous les cas, l’annonce de la date de sortie a été accompagnée d’un nouveau trailer accompagné du morceau « Darker Thoughts » du groupe de metal britannique Paradise Lost. Un titre plutôt bien choisi pour mettre en avant l’atmosphère pesante et gothique qui fait l’identité de la licence. Dans le même temps, on apprend que les précommandes sont désormais ouvertes sur toutes les plateformes numériques. Les joueurs pourront notamment opter pour l’Édition Devout, une version deluxe vendue 59,99€ qui permettra de bénéficier d’un accès anticipé de 72 heures avant la sortie officielle. Une édition physique spéciale baptisée "Revered Edition" sera également proposée, mais exclusivement sur PlayStation 5. Destinée aux collectionneurs, cette version contiendra une copie du jeu, un boîtier SteelBook, un artbook, des illustrations imprimées ainsi que plusieurs bonus cosmétiques. Elle sera commercialisée au prix de 69,99€.





L’attente autour de Mortal Shell 2 semble déjà bien installée, vu que la bêta du jeu a rencontré un accueil particulièrement positif auprès des joueurs PC, avec plus de 500 000 téléchargements en moins de deux semaines selon Playstack, tandis que les différentes vidéos diffusées autour du titre ont dépassé plusieurs millions de vues sur les plateformes de streaming. Cette suite devra néanmoins confirmer les promesses affichées, car si le premier Mortal Shell avait séduit par son ambiance unique et son système d’enveloppes permettant d’incarner différents guerriers, mais il avait aussi été critiqué pour son contenu limité et certaines rigidités de gameplay. Pour ce deuxième épisode, Cold Symmetry promet des affrontements plus nerveux, une exploration plus poussée et une structure plus ouverte, tout en prenant quelques libertés avec les traditions du genre. L’une des principales évolutions concerne notamment la disparition de la jauge d’endurance, un choix qui pourrait modifier en profondeur le rythme des combats. Les développeurs souhaitent privilégier des affrontements plus agressifs et des exécutions toujours plus violentes plutôt qu’une approche basée uniquement sur la gestion de la fatigue.



Rendez-vous donc le 20 août 2026 pour découvrir si cette suite parviendra à transformer l’essai.































