Grève, licenciements, Star Wars Eclipse : la crise frappe Quantic Dream de plein fouet

Alors que Star Wars Eclipse se fait désirer depuis son annonce en 2021 (on n'a toujours rien vu du jeu) et que son développement est régulièrement décrit comme compliqué, Quantic Dream traverse aujourd'hui une crise majeure. Quelques semaines seulement après l'échec commercial de Spellcasters Chronicles, qui a conduit le studio à lancer un vaste plan de restructuration, une enquête de Gamekult révèle les fortes tensions qui règnent actuellement en interne. Le média s'est rendu devant les locaux du studio parisien, où plusieurs salariés, mobilisés à l'appel du Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV), ont accepté de témoigner sur les difficultés rencontrées par les équipes et sur leurs craintes pour l'avenir de Star Wars Eclipse.









Au cœur du conflit se trouve un plan de licenciements qui menace 115 employés après l'échec commercial de Spellcasters Chronicles. Mais selon les salariés interrogés par Gamekult, les conséquences pourraient aller bien au-delà, en mettant directement en péril le développement de Star Wars Eclipse, qu'on nous a assuré le bon suivi du développement récemment. Mais visiblement, le contexte est particulièrement tendu. Après plusieurs années de silence autour du projet, de nombreuses rumeurs de retards et plusieurs départs au sein des équipes, Star Wars Eclipse semble aujourd'hui traverser une phase compliquée. D'après les témoignages recueillis sur place, le projet souffrirait d'un manque chronique de moyens, d'une organisation difficile et d'effectifs insuffisants. Le mouvement de grève intervient d'ailleurs à un moment symbolique, puisqu'une délégation de Lucasfilm devait justement se rendre dans les locaux de Quantic Dream afin de faire le point sur l'avancement de Star Wars Eclipse. Pour les salariés, cette journée représentait une occasion de mettre en lumière leurs revendications et d'alerter sur les risques que ferait peser le plan social sur le projet.









Selon les représentants du personnel, supprimer les 115 postes issus de l'équipe de Spellcasters Chronicles reviendrait à priver Star Wars Eclipse de renforts pourtant jugés indispensables. Plusieurs développeurs estiment que ces salariés pourraient au contraire être réaffectés au projet Star Wars afin d'accélérer sa production. Certains affirment également que des heures supplémentaires auraient déjà été mises en place sur le jeu peu après l'annonce du plan de restructuration. Les témoignages recueillis par Gamekult dressent également le portrait d'un climat interne particulièrement difficile. Plusieurs employés dénoncent une organisation très verticale, où les décisions seraient prises exclusivement par la direction, entraînant des changements fréquents de priorités, du travail régulièrement abandonné et un sentiment de démotivation grandissant. Le rôle de NetEase, propriétaire de Quantic Dream depuis 2022, suscite lui aussi de nombreuses interrogations. D'après plusieurs salariés, la direction attribuerait régulièrement certaines décisions au groupe chinois sans que les employés puissent réellement échanger avec ce dernier. Le STJV regrette notamment que NetEase ne participe pas directement aux discussions autour du plan social. Le syndicat remet par ailleurs en cause la légalité du plan de licenciements. Selon lui, celui-ci ciblerait spécifiquement les équipes de Spellcasters Chronicles, une pratique qui pourrait être contestée au regard de la réglementation française applicable aux plans de sauvegarde de l'emploi.









Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement difficile pour l'industrie française du jeu vidéo, déjà marquée ces derniers mois par plusieurs restructurations et fermetures de studios. Pour l'heure, Quantic Dream n'a pas officiellement réagi aux révélations de l'enquête de Gamekult ni aux revendications des salariés. Les négociations entre la direction et les représentants du personnel doivent toutefois se poursuivre dans les prochains jours.







