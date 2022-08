Disney + Marvel : un showcase dédié pour leurs jeux, Wolverine et Star Wars Eclipse présentés ?

Si Disney et Marvel ont réussi à bâtir un empire incontournable au cinéma, les deux sociétés sont également en train de consolider leur présence dans le jeu vidéo. Compte-tenu des nombreux projets liés aux jeux vidéo Marvel, Star Wars, Pixar et même la 20th Century Fox, il y a de quoi s'offrir un showcase entièrement dédié à leur licence. C'est exactement ce qui va se passer puisque Disney vient d'annoncer un événement spécial en parallèle de la D23 Expo 2022, le show privé annuel de la firme de Mickey. C'est donc le vendredi 9 septembre à 22h qu'il sera possible de découvrir tout un panel de jeux d'ores et déjà teasé dans une première vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Aucune trace de Marvel's Wolverine d'Insomniac Games et de Star Wars Eclips de Quantic Dream, mais les fans croisent fort les doigts pour qu'on puisse découvrir un petit quelque chose durant l'événement. La courte bande annonce confirme en revanche que Marvel's Midnight Sun, Disney Dreamlight Valley, Avatar, Alien et LEGO Star Wars feront une apparition. Rendez-vous est pris !





JUST ANNOUNCED: Watch the Disney & Marvel GAMES SHOWCASE on Friday, September 9 – live from #D23Expo 2022! https://t.co/uZcDYdUZKA pic.twitter.com/RJ67ooTR2F — Disney D23 (@DisneyD23) 15 août 2022