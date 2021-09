Marvel's Wolverine : Hulk en guest dans le jeu ? Insomniac Games a laissé des indices dans le teaser

C'était de loin la belle surprise de ce PlayStation Showcase du 9 septembre 2021, à savoir l'annonce de Marvel's Wolverine que certains insiders avaient commencé à teaser en cours de journée. Attendu sur PS5 à date inconnue pour le moment, le titre est développé par Insomniac Games qui est véritablement le studio le plus prolifique de la galaxie PlayStation. C'est d'autant plus fou puisque lors de ce même showcase, Marvel's Spider-Man 2 a été officialisé pour une sortie programmée à 2023, ce qui laisse penser que Wolverine pourrait débarquer l'année d'après, en 2024. Quoi qu'il en soit, le studio californien est littéralement en feu, lui qui nous a livré Spider-Man Miles Morales il y a même pas un an et un certain Ratchet & Clank en juin dernier. Preuve que Sony Interactive Entertainment a fait une belle opération que de racheter le studio pour qui le travail acharné n'est pas un problème.Pour en revenir à Wolverine, nous avons eu droit à un premier trailer CGI, dans lequel on peut voir notre cher Logan de dos, chemise à carreaux et chapeau de cow-boy sur la tête, les mains en sang en train de boire son verre de whisky. La salle est jonchée de cadavres, mais l'un d'entre eux se relèvent pour sortir un couteau et semble prêt à en finir avec Wolverine. C'est à ce moment-là que notre mutant sort ses griffes en adamantium. Si le teaser est court, ce dernier a toutefois laissé quelques indices, comme cette plaque d'immatriculation HLK 181 qui renvoie à l'album où Wolverine affronte Hulk. Le géant vert de Marvel sera-t-il vraiment dans le jeu ? On peut d'ores et déjà commencer à spéculer.