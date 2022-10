Marvel's Wolverine : la sortie du jeu programmée pour 2023 ? Microsoft balance sur l'exclu PS5

Dans la lignée de nos jeux Spider-Man, notre objectif ici n’est pas seulement de respecter ce qui rend le personnage si populaire, mais aussi de chercher des occasions de le rendre original et de refléter l’esprit d’Insomniac, expliquait Ryan Schneider, Directeur de Franchise, stratégie & relations studio chez Insomniac Games. Même si Marvel’s Wolverine n’en est qu’au début de son développement, l’équipe crée déjà quelque chose de vraiment spécial, d’après ce que j’ai pu voir de sa narration chargée d’émotion et de son gameplay affûté."

Il se pourrait que Microsoft ait (volontairement ?) fait fuiter la fenêtre de sortie de Marvel's Wolverine sur PS5. En fait, tout part d'un document envoyé par la firme de Redmond à la Competition Markets Authority (CMA), l'organisme chargé de réguler la concurrence au Royaume-Uni. Dans celui, elle présente une liste d'arguments pour expliquer que Sony Interactive Entertainment - qui craint que Call of Duty devienne exclusif aux consoles Xbox - n'a absolu rien à craindre du rachat d'Activision Blizzard. "Pour 2023, PlayStation dispose de toute une série de jeux exclusifs développés en interne ou par des studios tiers tels que Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI et Forspoken", peut-on lire. Le truc, c'est que Sony Interactive Entertainment n'a jamais dit que Marvel's Wolverine sortirait l'année prochaine. Simple erreur de Microsoft ou véritable boulette ?Comme le souligne Tech4Gamers (par qui émane l'information) Insomniac Games est également à l'oeuvre sur Marvel's Spider-Man 2, et il serait étonnant que le studio sorte deux AAA la même année. D'ailleurs, si la communication sur Marvel's Wolverine est inexistante, Insomniac Games a rappelé il y a peu que les choses avançaient bien pour Marvel's Spider-Man 2 et qu'une sortie en 2023 était toujours d'actualité. Tout est envisageable dans le monde merveilleux du jeu vidéo, mais pour le moment, l'hypothèse la plus plausible est que Microsoft cherche à tout prix à faire valider sa fusion avec Activision Blizzard, quitte à se "dégrader" comme il l'a fait récemment en affirmant, par exemple, que la Xbox était larguée sur le marché des consoles.Pour mémoire, Marvel's Wolverine a été annoncé en septembre 2021 dans le cadre du PlayStation Showcase. "