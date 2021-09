Marvel's Wolverine : le jeu aura un ton résolument adulte, Insomniac donne des détails

Parmi les jeux les plus mémorables du PlayStation Showcase du 9 septembre 2021, difficile de ne pas mentionner le Wolverine que prépare Insomniac Games. Si le développement n'en est qu'à ses balbutiements, le studio a des idées claires quant au retour de Logan dans le monde du jeu vidéo. Un jeu solo narratif à la manière du Spider-Man que les développeurs californiens ont déjà mis en oeuvre en 2018, voilà la direction sans doute prise par ce prochain Marvel's Wolverine. Quand bien même l'annonce a été forte, on n'a rien vu du jeu si ce n'est une cinématique en images de synthèse. Du coup, nombreux sont les joueurs à se demander s'il s'agira d'un vrai jeu complet, ou plutôt une petite expérience à la Spider-Man Miles Morales, qui n'était qu'un DLC déguisé on le rappelle. Bonne nouvelle, Brian Horton qui officie comme Directeur Créatif sur le jeu a fait savoir qu'il s'agira bien d'un "vrai gros jeu" avec un "ton résolument adulte". Il faut dire qu'avec un personnage aussi agressif que peut être Wolverine, ses griffes en adamantium, il serait dommage de ne pas lorgner vers un jeu plus violent. C'est ce que le film Logan a exploré et le résultat a été sacrément incroyable. On souhaite donc de revoir la même chose pour le jeu vidéo d'Insomniac Games.