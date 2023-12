Marvel's Wolverine : les images de l'exclu PS5 ont fuité suite à un piratage

Ça vient de tomber ! Le studio Insomniac Games, à qui l'on doit la saga des Ratchet & Clank et les jeux Spider-Man sur PlayStation vient d'être victime d'un piratage. Et pas un petit puisque les auteurs en question ont pu mettre la main sur des documents personnels des employés du studio, mais aussi des images du prochain Wolverine, attendu normalement pour 2024 ou 2025 sur PS5. Les pirates réclament de l'argent et pour prouver qu'ils ont de quoi faire chanter le studio, il ont rendu public 2 screenshots du jeu Wolverine, qui nous permettent de savoir à quoi va ressembler le jeu. Et c'est archi prometteur !









Insomniac Games victime d'un piratage, c'est en effet ce qui s'est passé il y a quelques heures et c'est le site australien Cyber Daily qui a été le premier média à relayer l'information. Dans l'article, on apprend que c'est le groupe Rhysida qui est l'auteur de ce hack et ce dernier réclame tout bonnement la somme de 2 millions de dollars pour ne pas compromettre les informations en leur possession. Insomniac Games a 7 jours devant lui pour verser la somme sous peine de voir des données confidentielles être propagées sur le Net, et notamment des éléments sur le jeu Wolverine, en cours de développement au sein du studio. Il faut dire que c'est le prochain gros jeu d'Insomanic Games qui arrivera entre 2024 et 2025 sur PS5 si tout va bien. On se rappelle que l'annonce avait été faite en septembre 2021 lors d'un PlayStation Showcase et que depuis plus rien. Il faut dire que le studio cravache dur, puisqu'entre temps, les développeurs californiens ont sorti l'excellent Marvel's Spider-Man 2.



Il y a donc 2 screenshots qui ont été révélés par le groupe Rhysida, que j'ai volontairement floutés, mais ce que je peux vous dire c'est que le jeu s'annonce ultra prometteur. Jusqu'à présent, on ne savait quel structure ou formule allait prendre cette adaptation contemporaine de Wolverine, et il semblerait qu'Insomniac Games ait opté pour le jeu d'action façon reboot God of War. On se rend compte en effet qu'il s'agira d'un jeu d'action à la troisième personne avec une caméra extrêmement proche du personnage de Logan. Sur les deux images, on voit notre X-Men être en tenue civil, le même qu'on a pu voir dans le teaser, chemise rouge à carreau et chapeau de cow boy sur la terre se balader dans une ville ambiance western. L'autre image nous permet de voir notre Wolverine avec sa tenue de super-héros, casque sur la terre, avec un outfit qui reprend celui des premiers comic-book avec du jaune mais aussi beaucoup de marron. On imagine que Insomanic Games va personnaliser la tenue à sa sauce, comme le studio l'a fait avec Spider-Man dans ses jeux.







Sur la 2è image, on voit notre super-héros dans une pièce avec ce qui semble être des éléments qui laissent penser que le jeu nous proposera des features enquêtes. Cela annonce donc un gameplay varié, entre combats violent et sauvages, exploration et un brin d'enquête. Evidemment, c'est triste d'apprendre les choses de cette manière, mais une chose est sûre, la hype est encore plus folle quand on sait à quoi s'attendre avec ce titre. En tout cas, la dernière fois qu'on avait eu un jeu Wolverine entre les mains, c'était en 2009 à l'ère PS3 et Xbox 360 et le jeu s'appelait X-Men Origins Wolverine, c'était Activision qui l'avait sorti et on lui avait donné la note de 14/20.



Pour en revenir au hack en lui-même, sont également inclus des scans de passeports qui appartiennent à des employés d'Insomniac, dont au moins un ancien employé qui travaille maintenant chez Disney après avoir été licencié par le studio il y a deux mois. Un autre document personnel semble appartenir à Yuri Lowenthal, le comédien de doublage qui prête sa voix à Peter Parker en VO. D'autres documents présentés comme preuve de piratage comprennent des e-mails internes et des documents confidentiels signés. Le gang Rhysida affirme qu'Insomniac dispose de sept jours avant la publication de l'ensemble des données, mais organise également actuellement une vente aux enchères sur les données, avec un prix de départ de 50 bitcoins.



Voilà ce que dit Ryshidia :

"Avec seulement 7 jours au compteur, saisissez l'opportunité d'enchérir sur des données exclusives, uniques et impressionnantes. Ouvrez vos portefeuilles et soyez prêt à acheter des données exclusives. Nous vendons uniquement à une seule main, pas de revente, vous en serez le seul propriétaire !"



Le groupe Rhysida prétend avoir compromis plus de 60 entreprises depuis ses débuts en mai de cette année, et sont notamment lié aux attaques contre la British Library et l'hôpital King Edward VII à Londres. Forcément, ce piratage rappelle ce qui s'est passé avec Naughty Dog en mai 2020 avec The Last of Us 2 qui avait vu des passages entiers du jeu se faire spoiler, tout comme la partie multijoueur, ou bien encore les 90 vidéos de gameplay dans une version brut de développement de GTA 6. Dans tous les cas, on ne cautionne évidemment pas et on sait que ce genre d'histoires ne finit jamais bien et souvent devant les tribunaux...