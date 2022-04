Marvel's Wolverine : le développement va démarrer sa performance capture, une photo du tournage

Brian Horton, qui officie comme Directeur Créatif sur le jeu, que le ton sera résolument adulte ; et c'est clairement ce que les joueurs réclament d'un titre avec Logan en tête d'affiche. On veut que ses lames acérées transpercent tous les ennemis qui se mettraient en travers de son chemin.





So peaceful and quiet, ….it will not be like this for long pic.twitter.com/JvPzfPlEvS — Mike Yosh (@Mike_Yosh) 21 avril 2022







Depuis son annonce en septembre 2021, le Marvel's Wolverine des studios Insomniac Games n'a pas donné beaucoup de ses nouvelles. Pas vraiment étonnant quand on sait que le projet en est qu'à ses débuts et que le jeu sortira après Marvel's Spider-Man 2 prévu en 2023. Toutefois, Mike Yosh, qui n'est autre que l'animateur en chef sur le jeu, s'est laissé à un petit tweet dans la journée du jeudi 21 avril, accompagné d'une photo où l'on distingue la salle de motion capture du studio californien. Rien d'extraordinaire jusqu'à présent, sauf que la légende nous explique explicitement que la production de Marvel's Wolverine est entrée en phase de performance et de motion capture. « Si paisible et silencieux… Cela ne va pas rester comme ça bien longtemps ». Il faut donc comprendre par-là que toutes les cinématiques et les animations principales du jeu vont être capturées dans les prochains jours, semaines et mois, afin de façonner ce jeu d'action avec une grosse composante narrative. On sait également d'après