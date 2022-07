Star Wars Eclipse, The Dark Sorcerer : David Cage nous dit tout sur les rumeurs autour de ses jeux

Il y a 3 semaines, nous nous sommes rendus chez Quantic Dream, l'un des studios français les plus prestigieux dans le jeu vidéo. L'entreprise, co-fondée par David Cage et Guillaume de Fondaumière, a d'ailleurs fêté ses 25 ans d'existence en mai dernier, révélant au passage les 7 millions de ventes de Detroit Become Human et de Heavy Rain. En plus de vous faire la visite des studios et de ses derniers aménagements, on a aussi pu nous entretenir longuement avec David Cage et évoquer les différents projets en cours de production. Depuis plusieurs mois, le studio fait l'objet de nombreuses "fuites" par des insiders qui prétendent avoir des informations confidentielles sur les jeux en cours de développement. Qu'il s'agisse de Star Wars Eclipse, officialisé en décembre 2021, mais aussi un autre jeu solo narratif qui serait basé sur la démo de The Dark Sorcerer, on a évidemment voulu en savoir plus sur ces scoops venus de comptes Twitter qui ont curieusement disparu aujourd'hui. Ces supposés leaks sont-ils véridiques, ou sommes-nous en face d'intox, voire de fake news ? On a évidemment posé la question à David Cage pour savoir ce qu'il en est réellement. Interview + visite du studio, c'est une vidéo de 55 minutes que nous vous proposons.