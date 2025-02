Quantic Dream est épargné par les licenciements chez NetEase Games et annonce même une année 2024 historique !

Parmi les licenciements massifs que connaît le jeu vidéo depuis quelques années, NetEase Games fait désormais partie de ceux qui se séparent de ses studios et autres collaborateurs. Entre autres de la partie américaine des développeurs de Marvel Rivals (six personnages au total), d'autres studios occidentaux sont également touchés par ces fins de contrat. Worlds Untold, Liquid Swords et Jar of Sparks sont visiblement concernés, tandis que le studio de Nagoshi doit terminer son jeu sans la moindre rallonge, aussi bien financière que de temps de développement. Difficile aussi de ne pas penser à Quantic Dream, racheté à 100% en 2022 par NetEase Games, et qui n'a pas sorti de jeu depuis 2018 et son Detroit Become Human. Mais le studio français a tenu à rassurer tout le monde, il est épargné par ces licenciements. C'est le PDG du studio, Guillaume de Fondaumière, qui s'est fendu d'un message sur LinkedIn.









"Nous avons été profondément attristés d’apprendre les récents licenciements et fermetures de studios affectant certaines divisions du groupe NetEase. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées et nous espérons sincèrement qu’elles trouveront rapidement de nouvelles opportunités.





David Cage et moi-même tenons à exprimer notre gratitude aux fans et amis qui nous ont contactés ces derniers jours au sujet de QUANTIC DREAM. Nous tenons à rassurer tout le monde sur le fait que nos studios de Paris et de Montréal ne sont pas affectés. Nous continuons à développer nos projets à plein régime, avec plusieurs postes ouverts disponibles dans les deux villes (veuillez consulter https://lnkd.in/e_AJFbUa pour plus de détails).





Fondée il y a 28 ans, QUANTIC DREAM reste fidèle à la stratégie définie par David et moi en 2019, lorsque NetEase a initialement acquis une participation minoritaire dans notre entreprise. Au cours des six dernières années, NetEase a été un partenaire dévoué, nous offrant une liberté créative et les ressources financières nécessaires à la croissance et à l’épanouissement de notre studio. En 2022, QUANTIC DREAM est devenue une filiale à 100 % de NetEase, conformément à notre vision commune de l'avenir.



En plus de rassurer fidèles, collaborateurs et personnes de l'industrie, Guillaume de Fondaumière explique aussi que 2024 a été la meilleure année financière de Quantic Dream, grâce notamment aux ventes de Detroit Become Human qui continue de se vendre et a franchi le seuil des 11 millions d'exemplaires vendus. De quoi avoir l'esprit tranquille pour terminer Star Wars Eclipse comme il le faut.





En 2024, nous avons réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé de notre histoire, grâce aux performances exceptionnelles de nos titres d'arrière-catalogue. Notamment, Detroit: Become Human a atteint 11 millions d'unités de ventes mondiales sur PlayStation et PC l'année dernière, soit une augmentation remarquable de 2 millions d'unités par rapport à l'année précédente, démontrant l'attrait durable et la qualité de nos titres. Les développements de nos projets actuels progressent comme prévu, et nous sommes pleinement engagés à livrer et à lancer ces titres innovants et de haute qualité à l'avenir."