C'est officiel, Quantic Dream racheté par un géant chinois, les rumeurs avaient raison

La rumeur a émergé en mars dernier et aucun commentaire n'avait été fait à l'époque. Après des mois de rumeurs, le rachat à 100% de Quantic Dream par le géant chinois NetEase est désormais officiel. La nouvelle a été relayée par un communiqué de presse chinois, qui continue sa moisson à l'international, après avoir acquis le studio japonais Grasshopper Manufacture, Nagoshi Studio, Jackalope Games et Jar of Sparks. Selon les rumeurs relayées il y a quelques mois après Tom Henderson, c'est Quantic Dream qui a fait les démarches pour trouver un racheteur potentiel et se mettre à l'abri financièrement parlant, tout en gardant une liberté de création. NetEase avait déjà investi 100 millions de dollars en 2019 dans le capital de la société française, qui en avait profité pour faire sa mue et devenir un éditeur à part entière. C'est d'autant plus logique que NetEase a permis à Quantic Dream d'entrer sur le marché chinois, nouveau graal des entreprises qui veulent toucher un public encore plus important. D'ailleurs, depuis que Beyond Two Souls est sorti sur PC, les ventes ont continué à progresser, touchant principalement un marché asiatique découvrant les jeux narratifs écrits par David Cage.

Nous avons eu des discussions de rachat à plusieurs reprises au cours de ces 25 dernières années, mais comme aucune ne garantissait notre indépendance éditoriale, nous avons décidé de laisser passer ces opportunités et de continuer en tant que studio indépendant. Notre industrie connaît une profonde mutation à travers une vague d'acquisitions de studios et d'éditeurs. Pour les studios, cela représente un changement de paradigme car notre position centrale dans l'industrie et notre contribution à la chaîne de valeur sont désormais plus correctement valorisées. Par conséquent, dans un passé récent, nous avons reçu plusieurs offres répondant à nos attentes.

Ces propos tenus par le co-PDG Guillaume de Fondaumière permet ainsi à Quantic Dream de continuer sa transformation en tant que studio de développement, mais également éditeur à part entière. Lors de la gamescom 2022, Quantic Dream a d'ailleurs annoncé avoir pris le jeu Under the Waves sous son égide, permettant aux développeurs de jouir de leurs infrastructures pour la production du jeu.





Nous avons rencontré NetEase il y a environ 4 ans et leur avons proposé de nous rejoindre en tant qu’actionnaire minoritaire en janvier 2019. Au cours de cette période, nous avons beaucoup appris les uns sur les autres. Nous avons commencé à travailler ensemble sur des petits comme des grands projets, nous avons collaboré avec plaisir et beaucoup discuté de notre secteur et de notre vision de l’avenir. C’est ainsi que nous avons découvert que nous partagions la même envie : créer des œuvres audacieuses et hautement qualitatives, qui marquent les esprits.







Lors de notre venue dans leurs locaux début juillet, David Cage nous avait annoncé un déménagement prochain pour des locaux plus grands et plus adaptés à leurs besoins. Il avait également précisé qu'aucun jeu basé sur le Dark Sorcerer n'était en développement, contrairement à certaines rumeurs qui circulaient sur Twitter.