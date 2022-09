Les Chinois de NetEase ont débauché Jonathan Morin (Watch Dogs) pour créer un nouveau AAA

Je suis ravi d'annoncer ma nouvelle aventure en tant que directeur créatif chez NetEase Games Montréal. J'ai le privilège de rejoindre une nouvelle équipe passionnée et talentueuse pour créer notre propre IP. C'est le début de quelque chose de spécial pour moi et j'ai hâte d'en dire plus…

Si l'on vient d'apprendre que l'Arabie Saoudite avait un appétit vorace pour le jeu vidéo, avec pas moins de 38 millions de dollars qui vont être injectés dans le secteur, du côté de la Chine, on continue de montrer l'intérêt pour le marché occidental. Chez NetEase Games par exemple, on continue d'aller chercher des talents un peu partout dans le monde. Après s'est payé les services de Toshihiro Nagoshi (le créateur de la série Yakuza, parti de chez SEGA non sans quelques casses), de Hiroyuki Kobayashi (producteur célèbre chez Capcom) puis racheté la totalité de Grasshopper Manufacture (No More Heroes), et récemment le studio français Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit Become Human), voilà que le géant chinois annonce avoir débauché Jonathan Morin, ancien employé chez Ubisoft et connu pour avoir été le Creative Director du premier Watch Dogs. Son départ soudain d'Ubisoft il y a un mois aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, car c'est bel et bien du côté de chez NetEaseGames que le développeur canadien a trouvé refuge. Mieux, Jonathan Morin va rejoindre le jeune studio NetEase Games Montréal pour créer une toute nouvelle licence.

Fondé en 2019, le studio NetEase Games Montréal fait partie de cette poussée technologie chinoise que le groupe s'offre dans le cadre d'une nouvelle expansion internationale. Avant Jonathan Morin, l'entreprise avait embauché Emile Liang, producteur vétéran d'Assassin's Creed et de Far Cry, en tant que producteur principal. Avec son expertise sur les jeux AAA et après 21 ans passé chez Ubisoft, Jonathan Morin n'a plus qu'à prouver à son nouvel employeur chinois qu'il est la bonne personne pour ce genre de job.