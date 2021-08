Toshihiro Nagoshi, le créateur de Yakuza, quitte SEGA pour les Chinois de NetEase

Après 29 ans de bons et loyaux services au sein de chez SEGA, Toshihiro Nagoshi a quitté la société japonaise pour de nouveaux horizons. C'est du côté des Chinois de NetEase que le producteur des Yakuza a trouvé refuge, lui qui a été rétrogradé en avril dernier au sein de l'organigramme de SEGA Sammy Holdings , après sa réorganisation et son changement de PDG. Selon Bloomberg, Nagoshi-san a d'ores et déjà signé son contrat mais que les détails de son poste sont encore en cours de finalisation. L'ancien homme fort de SEGA va développer de nouveaux jeux pour la société chinoise, dont le principal rival Tencent, offre de nouvelles ambitions créatives.On ne sait toujours pas si ce sont ses propos moqueurs envers des des joueurs pro de Puyo Puyo qui l'ont poussé vers la sortie, mais le divorce entre son entreprise de toujours et l'homme ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. Il y a en effet des rumeurs comme quoi Toshihiro Nagoshi avait comparé les joueurs de Puyo Puyo à des mangeurs de bols de bœuf avec du fromage, en utilisant le terme "Chiizu gyuudon gao (チーズ牛丼顔)", ce qui signifie "Visage de bol de bœuf au fromage". Raccourci en chiigyu (チー牛) ou "bœuf au fromage", ce mot en argot est utilisé pour désigner les campagnards qui portent des lunettes et qui n’ont pas beaucoup d’ambition dans la vie. Un terme souvent utilisé de manière méjorative et moqueuse.On rappelle autrement qu'en effet qu'en janvier 2021, un document interne de chez SEGA, rendu publique, avait fait état d'un rétrogadage et qu'il avait été contraint de quitter son poste au sein du conseil d'administration. Avec le plan de départ volontaire mis en place par SEGA, 720 employés (au lieu des 650 prévus au départ) avaient été concernés par cette restructuration. Reste à voir maintenant si la créativité de Nagoshi restera intact une fois chez NetEase...