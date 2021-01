Toshihiro Nagoshi, le créateur de Yakuza, a été rétrogradé chez SEGA, explications

S'il est avant tout connu pour être le créateur de la série des Yakuza, Toshihiro Nagoshi faisait également partie de la direction de SEGA depuis plusieurs années. Seulement voilà, un document interne rendu publique nous apprend que Nagaoshi-san a perdu son poste de dirigeant dans l'organigramme de SEGA Sammy Holdings, celle-ci étant en pleine phase de restructuration en ce moment. En fait, à partir du 1er avril 2021, Toshihiro Nagoshi perd son poste de directeur de la création de SEGA et se voit obligé également de quitter le conseil d'administration de la firme japonaise. Les raisons de sa rétrograde n'ont pas été évoqués, mais il est évident qu'une telle manoeuvre n'est pas anodine. Toutefois, sachez que Toshihiro Nagoshi conserve son poste de directeur créatif et qu'il aura donc un grand rôle à jouer dans l'élaboration de certains titres il est évident.



Mais Monsieur Nagoshi n'est pas le seul à devoir changer de poste au sein de cette restructuration, Hajime Satomi (le PDG de SEGA Sammy) laisse sa place à son fils Haruki Satomi, mais restera président du conseil d'administration. On imagine que le fait qu'il ait créé Sammy Corporation en 1975 et que sa position lors de la fusion avec SEGA lui permet d'avoir encore de l'autorité au sein de la direction. Enfin, sachez que la société a mis en place un plan de départ volontaire qui concernait 650 employés. Ce sont finalement 720 salariés qui s'en iront le 28 février prochain. Ça rappelle des souvenirs dis donc...