SEGA annonce la Mega Drive Mini 2, il y aura 50 jeux avec, voici la liste complète

Mega Drive Tower Mini, soyons fous !









En attendant d'avoir la liste complète des jeux, voici ce qui a été confirmé lors de cette annonce côté jeux :





Alors qu'on pensait que le marché des consoles rétro en retrait depuis plusieurs mois, SEGA sort de sa poche de chemise la Mega Drive Mini 2, connue aussi sous le nom de SEGA Genesis Mini 2 aux Etats-Unis. Elle sera commercialisée au Japon dès le 27 octobre prochain, sans doute dans la foulée en Occident, et sa grande particularité, c'est de proposer une liste de 50 jeux déjà pré-installés dans la machine. Là où SEGA fait fort et justifie l'achat de cette deuxième version de la Mega Drive Mini, dont la premier modèle était sorti en 2019, c'est qu'on aura accès à tous les jeux de l'ère Mega-CD. Une annonce qui a été faite il y a quelques heures, lors d'un livestream en direct de Tokyo et qui a été particulièrement suivi par les fans de la marque. Bien sûr, on retrouvera le design atypique de cette machine sortie en 1993, sachant qu'il existe deux modèles : la version japonaise et la version européenne, avec des coloris différents sur le port cartouche (rouge pour la version jap', noire pour la version européenne). Une manette 6 boutons sera livrée avec la machine et on peut s'attendre à voir débarquer par la suite des accessoires supplémentaires à greffer sur cette Mega Drive Mini 2. On pense au Mega CD bien sûr, mais aussi au

Jeux Megadrive

Bonanza Bros.

Fantasy Zone

Magical Taruruuto-kun

Shining in the Darkness

Thunder Force IV (Lightening Force: Quest for the Darkstar)

Virtua Racing



Jeux Mega-CD

Mansion of Hidden Souls

Popful Mail

Shining Force CD

Silpheed

Sonic the Hedgehog CD