Sonic : un concert pour les 30 ans avec le DJ Steve Aoki, une vidéo coulisses

2021 est l'année des 30 ans de Sonic. La mascotte de SEGA a en effet soufflé ses 30 printemps le 23 juin dernier, mais il semblerait que son éditeur lui réserve encore quelques surprises. On apprend par exemple que le 30 novembre prochain, un concert virtuel sera organisé avec l'aide de Steve Aoki, le célèbre DJ qui va fêter ses 44 ans le même jour. Oui, autant lier l'utile à l'agréable, et SEGA n'a pas lésiné sur les moyens pour que le public puisse assister à cet événement festif. Ce concert sera l'occasion de plonger les spectateurs dans un monde numérique représentant les décors iconiques des jeux Sonic, avec une transposition au milieu de Green Hill Zone, Chemical Plant et bien d'autres lieux encore. Le set durera une heure au total et il y aura un mélange entre des chansons originales de Steve Aoki et des versions remixées des musiques de Sonic, de la période Mega Drive jusqu’à aujourd’hui ! Le public pourra se connecter au concert virtuel de Sonic sur YouTube ou Twitch le 30 novembre à 21h et en attendant, on peut voir le DJ s'affairer en coulisses dans cette vidéo.