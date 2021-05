Sonic : le prochain épisode majeur sortira en 2022, c'est bien la Sonic Team qui est aux commandes

Il y a des teasers qui attisent la curiosité plus que d'autres ; celui du prochain Sonic majeur prévu pour 2022 en fait clairement partie. Alors oui, on ne voit absolument rien du jeu, mais le logo de la Sonic Team permet tous les espoirs, et ce même si Sonic Forces (2017) n'est pas un chef-d'oeuvre. Prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch, le titre prendra sans doute son temps avant de se montrer. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que Sonic Colors Ultimate sortira le 7 septembre prochain, non ?