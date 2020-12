SEGA Nomad : un prototype de la console portable oubliée dévoilée au grand public

Console oubliée du grand public, la SEGA Nomad est une machine portative sortie uniquement aux Etats-Unis en 1995. Il s'agissait ni plus ni moins que d'une version portable de la Megadrive, plus connue sous le nom de Genesis au pays de l'Oncle Sam. A l'occasion des 60 ans de la marque SEGA, célébrés tout au long de cette année 2020, l'ex-constructeur de console japonais a dévoilé le prototype de cette Nomad lors d'une vidéo rétrospective ayant pour but de passer en revue l'histoire de SEGA à travers les âges.











C'est Hiroyuki Miyazaki, un ancien Executive Manager de la société à l'époque qui s'est chargé de revenir sur les secrets en interne, en expliquant notamment le fait que les projets faisaient tous référence à des noms de planètes. On apprend ainsi que la Game Gear était nommée "Mercury", la Megadrive Mini "Moon", la Saturn la "Saturn" et donc la Nomad qui correspondait au projet "Venus". Il y avait également une machine nommée "Pluton" qui était censé être une Saturn avec des fonctions réseau, qui rappelle bien évidemment les caractéristiques de la Dreamcast.