SEGA : des reboots de Jet Set Radio et de Crazy Taxi serait en préparation, 1ers détails

Après avoir obtenu de bons résultats au box-office avec les adaptations cinématographiques de Sonic, SEGA aurait l'intention de porter au cinéma Streets of Rage - l'une de ses autres séries phares qui a bercé la jeunesse de pas mal de joueurs dans les années 90 - comme on l'a appris ce matin via Deadline. Même si l'éditeur japonais semble apprécier les salles obscures, il n'en oublie pas pour autant le jeu vidéo. En effet, si l'on en croit les dernières indiscrétions de Bloomberg , la firme de Haneda plancherait actuellement sur deux reboots de Crazy Taxi et de Jet Set Radio, deux titres qui ont marqué l'existence de la Dreamcast.Selon nos confrères, les deux jeux s'inscriraient dans le cadre du fameux projet "Super Game" dont nous vous avons parlé la semaine dernière . En interne, rien ne serait encore gravé dans le marbre et une annulation n'est pas à exclure, en tout cas en ce qui concerne le reboot de Jet Set Radio. Car pour celui de Crazy Taxi, le chantier aurait démarré il y a plus d'un an, avec pour objectif une sortie en 2024 ou 2025. Quoi qu'il en soit, Fortnite ferait office d'exemple à suivre pour sa capacité à générer d'importants revenus de manière régulière, sa présence sur différentes plateformes, et sa communauté qui compte des millions d'utilisateurs.Pour mémoire, SEGA a précisé qu'une production dite "Super Game" aurait forcément des ambitions AAA. D'ailleurs, comme le rappelle justement Bloomberg, un FPS "Super Game" est en développement : l'éditeur vise les 100 milliards de yens de recettes sur le cycle de vie du jeu, soit plus de 720 millions d'euros.