Streets of Rage : la série bientôt portée au cinéma ? Le créateur de John Wick serait sur le coup

Sans doute grisé par les chiffres obtenus par Sonic au box office alors que l'aventure était mal embarquée , SEGA compterait porter au cinéma une autre de ses séries phares. C'est en effet ce que révèlent nos confrères de Deadline , qui croient donc savoir que Streets of Rage sera la prochaine licence de la maison à faire l'objet d'une adaptation cinématographique. Bien évidemment, les détails demeurent assez minces pour l'instant, mais selon les bruits de couloir, Derek Kolstad - qui n'est autre que le créateur de John Wick - serait dans le coup. Il aurait même déjà élaboré un spec script sans que la firme de Haneda ne l'ait sollicité ; preuve de la volonté du bonhomme de donner vie à ce projet. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, dj2 Entertainment - qui a travaillé sur les deux Sonic sortis au cinéma - devrait être à la production si le chantier prenait réellement forme.On peut dire que Derek Kolstad ne chôme pas en ce moment puisqu'il est également à l'oeuvre sur le film Just Watch Me, un film de casse avec l'acteur Gerard Butler. Et il faut croire que les hommes derrière John Wick ont la cote, car le réalisateur Chad Stahelski, lui, a été sollicité par Sony et PlayStation Productions pour travailler sur le film Ghost of Tsushima. Pour en revenir à Streets of Rage, rappelons qu'après avoir tout cassé dans les années 90, la série a fait son grand retour en 2020 avec Streets of Rage 4. D'ailleurs, vous pouvez consulter notre test à cette adresse