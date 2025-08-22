Surfshark FastTrack : La nouvelle arme secrète pour réduire le lag et dominer vos parties en ligne ?

JeuxActuJeuxActu.com

Surfshark dégaine FastTrack, une technologie qui promet de réduire la latence jusqu'à 70%. En optimisant votre connexion en temps réel, ce "Waze du VPN" pourrait bien changer la donne pour les joueurs exigeants. On vous explique tout.

C'est une frustration que tous les joueurs connaissent. Vous êtes en pleine partie, votre adversaire se trouve au centre de votre viseur... et soudain, l'image se fige ou saute. Un pic de lag fatal, et c'est déjà trop tard : votre ennemi vous a éliminé sans que vous ayez pu vous en rendre compte. Depuis les tout premiers jeux en ligne, les joueurs savent qu’une connexion stable et rapide est nécessaire pour remporter la victoire. Malheureusement, l’utilisation d’un VPN pour se prémunir des attaques DDoS et se rapprocher des serveurs de jeu n’est pas vraiment compatible avec cette stabilité tant espérée. Mais ça, c’était avant.

QUAND VOTRE VPN SE SOUCIE DE VOS PERFORMANCES DE JEU

Avec sa nouvelle fonctionnalité FastTrack, Surfshark prétend avoir trouvé la solution miracle. Oubliez ainsi tout ce que vous pensiez savoir sur les VPN qui ralentissent votre connexion. Ce système intelligent agit comme un véritable GPS pour vos données de jeu et optimise votre ping pour que vos actions restent fluides et dépourvues de saccade ou de freeze. En effet, dans un FPS ou un jeu de combat, chaque milliseconde compte. La promesse de FastTrack est d'améliorer les performances jusqu'à 70%. Et cela ne se traduit pas seulement par des téléchargements plus rapides, mais aussi par une réactivité accrue. Fini les moments où vous avez l'impression d'avoir un temps de retard sur vos adversaires.

 

Pour arriver à ce résultat, FastTrack analyse plus particulièrement le trafic en temps réel sur le réseau mondial de Surfshark et vous fait passer par un chemin non congestionné. Vos paquets de données circulent donc plus rapidement, ce qui se traduit par une réduction significative de la latence, ce fameux "ping" que craint tout joueur compétitif.

COMMENT EN PROFITER ?

Dans le cadre de sa phase de lancement, FastTrack n'est disponible que pour les utilisateurs de l'application Surfshark sur macOS. Est est ensuite accessible sur trois localisations de serveurs spécifiques : Seattle, Vancouver et Sydney.  

Ce choix n'est pas un hasard. Seattle et Vancouver sont des portes d'entrée majeures pour les serveurs de jeu nord-américains, tandis que Sydney est un hub principal pour la région Océanie et une partie de l'Asie. Si vous jouez depuis l'Europe et que vous souhaitez rejoindre des amis sur la côte ouest américaine, FastTrack pourrait bien devenir votre meilleur allié. L'activation est automatique : connectez-vous à l'un de ces trois serveurs.

PROFITEZ DES OFFRES POUR TESTER FAST-TRACK

Convaincu et envie de tester? Surfshark accompagne le lancement de FastTrack avec des offres attractives. Pour ceux qui veulent l'essentiel, l'abonnement Surfshark Starter est actuellement proposé à 1,99€ par mois pour un engagement de deux ans, avec trois mois supplémentaires offerts. Pour une protection plus complète, la formule Surfshark One ajoute un antivirus, un moteur de recherche privé et des alertes en cas de fuite de données. Elle est affichée à 2,49€ par mois, également avec un engagement de deux ans et trois mois gratuits. Dans les deux cas, la fonctionnalité FastTrack est bien évidemment incluse. Bien que FastTrack soit une technologie encore jeune et limitée dans son déploiement, elle représente une évolution majeure et excitante pour les VPN dédiés au jeu vidéo. Surfshark ne se contente plus de débloquer des régions ; il cherche activement à améliorer les conditions de jeu. Sur le papier, FastTrack pourrait en tout cas bien s'imposer comme un outil indispensable dans l'arsenal des joueurs sérieux.

le vendredi 22 août 2025
