Test AOC AGON Pro AG276UZD 4K OLED : c'est la Rolls Royce des écrans gaming

Test AOC AGON Pro AG276UZD 4K OLED : la Rolls Royce des écrans gaming
Avec son prix de 800/900€ assumé, le AOC AGON Pro AG276UZD n'est évidemment pas fait pour tout le monde. Mais si vous avez les finances pour lâcher un tel billet dans un écran gaming, l'écran QD-OLED 4K HDR de la marque taïwanaise est sans commune mesure l'un des meilleurs du marché. Avec sa dalle QD-OLED 4K cadensé à 240Hz, on a entre les mains (et surtout devant les yeux) un véritable monstre de technologie, un écran pensé pour les puristes et surtout porté sur l'avenir. En combinant un design sobre mais tranché avec une qualité d’image vraiment sublime, AOC frappe très fort et imprime les esprits. Le rendu OLED, dopé par la couche Quantum Dot, en met plein la rétine : noirs abyssaux, contrastes de folie, HDR éclatant et fluidité exemplaire. Tout est net, précis, dynamique, et ce sans jamais trahir la fidélité colorimétrique. En jeu, c’est un petit bijou qui transforme littéralement chaque session en démonstration technique. Et si jamais vous avez la carte graphique capable de cracher de la 4K à 240fps, préparez-vous à ne plus vouloir revenir en arrière. Encore une fois, l’AOC AGON Pro AG276UZD n’est pas un écran pour monsieur tout-le-monde, mais plutôt destiné aux joueurs qui ne veulent aucun compromis et qui cherchent avant tout une expérience premium.


Les plus
  • Dalle QD-OLED 4K HDR d’une qualité remarquable
  • 240Hz et 0,03 ms : réactivité et fluidité exemplaires
  • Connectique complète (DP 2.1, HDMI 2.1, USB-C 65 W, KVM, hub USB)
  • Très flexible dans ses mouvements
  • Excellente colorimétrie et rendu HDR convaincant
  • Design sobre, bien construit et ergonomique
  • Compatible PC et consoles
Les moins
  • Un tarif pas pour tout le monde (800-900€)
  • Haut-parleurs peu convaincants
  • On aurait aimé un châssis arrière plus quali vu le tarif


Le Test
Avec la démocratisation de la 4K, jouer en 3840x2160 est devenu plus accessible que jamais, surtout sur le marché des téléviseurs de salon. En ce qui concerne les écrans gaming, on y vient aussi, mais de façon plus graduelle, les tarifs étant encore assez élevés. Cela dit, si on est à la recherche de l’excellence graphique où chaque pixel compte, avec la promesse d’une image plus fine, plus dense et plus immersive, le 4K n’est pas qu’une question d’écran, c’est surtout une histoire de puissance brute, où seuls les possesseurs de cartes graphiques haut de gamme, comme les RTX 5080 ou 5090, peuvent réellement en profiter sans compromis. Mais si jamais vous faites partie de cette catégorie de joueurs, capables d’investir une certaine somme pour profiter de ce qui se fait de mieux sur le marché, comment ne pas vous conseiller de vous tourner vers un écran 4K OLED pour vous en prendre plein la tronche ? C’est exactement ce qui s’est passé lorsque nous avons eu le AOC AGON Pro AG276UZD entre les mains. 27 pouces, 4K QD-OLED HDR cadencé à 240Hz, on est entré définitivement dans une autre dimension.

Aujourd’hui, investir dans un écran gaming en 4K n’est plus seulement destiné qu’à être une fenêtre pour votre PC, ils peuvent aussi accueillir les consoles du marché que sont la PS5, la Xbox Series et plus récemment la Nintendo Switch 2, capable elle aussi de proposer ses jeux au format Ultra HD. Toutefois, si la 4K sublime les détails, c’est la technologie OLED qui donne véritablement vie à l’image et qui transcende l'expérience, je ne vous apprends rien. Ceux qui ont déjà posé leurs yeux sur un écran OLED le savent : les noirs sont absolus, les couleurs explosent de beauté, et le contraste atteint un niveau quasi organique. Longtemps réservé aux téléviseurs premium et aux smartphones, l’OLED a mis du temps à s’imposer sur PC, mais les marques commencent doucement mais sûrement à proposer des modèles avec un tel rendu. C’est donc le cas du AOC AGON Pro AG276UZD vendu aux alentours des 800-900€, le prix à mettre pour profiter de l'excellence.

Divers Jeux Vidéo

L'ÉCRAN QUI FLEXE

Pour ce prix, on retrouve un écran avec un design assez sobre, mais caractéristique de la marque et de la gamme AGON, à savoir une dalle fine, avec un revêtement mate antireflet et anti-lumière bleue, ce qui limite la fatigue oculaire grâce à sa technologie Flicker-Free. L’écran se distingue aussi par son rendu borderless sur trois côtés, ce qui permet d’avoir une belle immersion visuelle et de profiter de l’affichage lumineux. On trouve aussi un pied métallique plutôt costaud qui se clipse très facilement lors de l’installation, surtout que son poids de 6.85 kg lui assure une belle stabilité. Le moniteur étant fixé à un support déporté et amovible, cela permet d’obtenir un angle d’inclinaison allant de 3,5° vers l’avant à 21,5° vers l’arrière, sachant qu'on peut aussi pivoter le moniteur sur les côtés, et le mettre en position verticale aussi ; bref il est relativement flexible dans ses mouvements. Il peut également être fixé sur un support VESA 100x100 mm, fourni dans le carton. Autrement, au dos du moniteur, on retrouve le fameux hexagone de LED RGB qui permet à AOC AGON Pro AG276UZD de briller de mille feux et d’éclairer le mur sur lequel il est adossé. C’est évidemment un truc de pur gamer, mais justement, c’est auprès des joueurs que la marque taïwanaise s’adresse.

Divers Jeux Vidéo

PARÉ POUR DURER

Sur le plan de la connectique, on retrouve tout ce qu’il faut pour être équipé sur le long terme : un port DisplayPort 2.1 en UHBR20 (soit pleine balle en bande passante), accompagné d’un câble certifié de 1.5 mètres, de deux ports HDMI 2.1, d’un port USB-C de 65W, deux ports USB 3.0 et enfin une sortie casque 3,5 mm. En complément des entrées vidéo, l’écran intègre un hub USB à deux ports, accompagné d’un commutateur KVM pour faciliter le multitâche. Deux haut-parleurs de 5 W chacun permettent un usage multimédia de base, mais vu qu’ils sont calés à l’arrière du moniteur, mieux vaut privilégier un système audio dédié pour une qualité optimale. Une barre de son fait très bien l’affaire. Pour naviguer en revanche dans les menus, on retrouve un petit joystick sur le côté droit qui permet de naviguer dans les différents menus. L’interface est d’un rouge pétaradant avec des icônes plutôt visibles. On navigue aisément, c’est assez intuitif et on peut évidemment tout paramétrer, sachant qu’il existe aussi le logiciel G-Menu qui permet de tout contrôler depuis le PC, ce qui est pratique.

Divers Jeux Vidéo

On retrouve donc cette dalle QD-OLED de 27 pouces avec une résolution native en 4K, soit 3840 x 2160 pixels. La technologie QD-OLED est assez rare, surtout en écran gaming, puisqu’elle a été lancée en 2022 par Samsung Display et c’est une technologie qui combine les avantages de l'OLED qui utilise un rétroéclairage OLED bleu sur lequel est appliquée une couche de points quantiques. En gros, ça permet d’obtenir un contraste exceptionnel de 1 500 000:1 et une luminosité de pointe de 1000 cd/m², ce qui offre des noirs profonds et des blancs éclatants, tout en conservant une colorimétrie fidèle même dans les scènes les plus sombres ou les plus saturées. Et c’est là que le moniteur sort la sulfateuse, car les noirs sont abyssaux, les contrastes explosent sans jamais saturer et la dalle QD-OLED délivre une image ultra-vive, précise et d’une beauté explosive dès lors que le HDR est activé. C’est assez bluffant. Que ce soit les jeux PC ou consoles, PS5 et Xbox Series, le résultat est vraiment stupéfiant.

Divers Jeux Vidéo

LE MONSTRE EST LÂCHÉ

Côté performance, ce moniteur ne fait pas semblant non plus, avec un temps de réponse de 0,03 mili-secondes, ce assure une réactivité quasi instantanée, tandis que la fréquence de rafraîchissement varie de 48 à 240 Hz, ce qui garantit une fluidité parfaite dans les jeux ultra speed, sans tearing ni artefacts visuels, surtout que le tout est associé avec l’Adaptive-Sync. Des jeux comme Battlefield 6, ARC Raiders, Sonic Racing Crossworlds ou Call of Duty Black Ops 7 (oui, on a déjà reçu le jeu, on a commencé les tests) tournent de façon impeccable. Alors oui, l’écran peut afficher 240 Hz, mais atteindre un tel framerate en 4K exige une 5090 minimum, ce qui ne sera pas accessible à tout le monde. Sur consoles, la limite est de 120Hz, il y a donc une marge de manœuvre de progression intéressante avec le AOC AGON Pro AG276UZD. Un écran qui peut durer sur plusieurs années en quelque sorte. Enfin, sachez que la compatibilité HDR VESA DisplayHDR 400 True Black ajoute une dimension supplémentaire à l’expérience visuelle, puisqu’elle renforce les contrastes et les détails dans les zones les plus lumineuses et les plus sombres de l’écran. Cela fait 2 mois que je suis en possession de cet écran et depuis que je l’ai, c’est devenu mon écran principal pour réaliser mes tests de jeu au quotidien. Evidemment, mon Sony OLED 4K de 65 pouces est toujours là pour faire briller les jeux, mais quand femme et enfants occupent le temps d’écran, autant vous dire que je suis ravi du AOC AGON Pro AG276UZD qui me procure une expérience visuelle aussi belle.

Divers Jeux Vidéo


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 10 novembre 2025
19:47


