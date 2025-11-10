JeuxActuJeuxActu.com

RedMagic 11 Pro : le smartphone gaming avec watercooling à l'intérieur arrive en France

Sorti en Chine il y a quelques semaines, le RedMagic 11 Pro va débarquer le 19 novembre 2025 en Europe, et sera donc disponible en France. Smartphone gaming avant tout, le nouveau-né de chez Nubia se distingue aussi par sa principale innovation : du vrai watercooling actif fonctionnel intégré dans un smartphone. En effet, contrairement aux concepts expérimentaux ou aux chambres à vapeur améliorées vues par le passé, RedMagic miniaturise un système complexe composé d’un liquide fluoré circulant dans des canaux gravés au laser, propulsé par une micropompe céramique, et soutenu par un ventilateur à 24 000 tours/minute. Tout cela est contenu dans un boîtier certifié IP68, étanche, malgré la présence d’un ventilateur tournant à grande vitesse, et visible à travers un anneau translucide à l’arrière. Techniquement, c’est un exploit : miniaturiser un watercooling actif performant, étanche et durable dans un espace aussi limité, tout en garantissant une production industrielle stable, c'est effactivement du jamais vu.



Cette innovation se combine à une fiche technique déjà impressionnante : Snapdragon 8 Elite Gen 5, RedCore R4 Gaming Chip, configurations jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, écran 144Hz de 6,8 pouces, batterie de 8 000 mAh (ou 7 500 mAh sur le Pro+) et charge filaire jusqu’à 120 W. RedMagic place ainsi la barre très haut, avec des performances brutes, une endurance extrême et une fluidité soutenue même lors de sessions gaming prolongées, là où beaucoup de smartphones, y compris des modèles premium, connaissent des baisses de fréquence ou des throttlings thermiques. Mais l’intérêt n’est pas seulement matériel, puisque le RedMagic 11 Pro embaque avec lui le fameux RedMagic OS 9.0, combiné aux assistantes MORA et Google Gemini, qui exploite l’intelligence artificielle pour optimiser l’expérience gaming, comme la gestion contextuelle des notifications, les profils de gâchettes personnalisables, streaming et l'enregistrement vidéo avancés.

Esthétiquement, le RedMagic 11 Pro reste fidèle à l’univers gaming futuriste caractéristique de la marque avec un écran massif, des bordures assumées et surtout un châssis renforcé. L’arrière attire forcément le regard avec son motif hypnotique, accentué par le flux liquide visible sous la plaque « Aqua Core ». L’écran AMOLED 2K à 144Hz assure une fluidité remarquable, avec des bordures affinées et un capteur selfie discrètement intégré sous la dalle, tandis que le triple module photo propose du 50 millions de pixels. L’ensemble dégage cependant une impression à la fois technique et haut de gamme, sans jamais tomber dans l’extravagance. Proposé entre 699 à 999€ selon la configuration, l RedMagic 11 Pro est capable de rivaliser avec des monstres comme Asus ROG Phone et Samsung Galaxy S25 Ultra. Le lancement français est donc prévu le 19 novembre 2025 avec des précommandes ouvertes dès le 13 novembre prochain.

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 10 novembre 2025
17:47


