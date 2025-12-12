<meta itemprop="name" content="Vidéo La statue démoniaque dans le désert était liée au nouveau Divinity, le prochain jeu de Larian Studios (Baldur's Gate 3)" /> <meta itemprop="description" content="Après deux semaines de teasing et d'un suspense qui on fait énormément parler sur les réseaux sociaux, la statue démoniaque qui trônait fièrement dans le désert californien a révélé son identité lors des Game Awards."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/i/divinity/vv/divinity-693de2ce0992c.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/la-statue-demoniaque-dans-le-desert-etait-lie-a-divinity-le-prochain-j-131445.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37278.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/i/divinity/vv/divinity-693de2ce0992c.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Après deux semaines de teasing et d'un suspense qui on fait énormément parler sur les réseaux sociaux, la statue démoniaque qui trônait fièrement dans le désert californien a révélé son identité lors des Game Awards."/><meta itemprop="duration" content="P0H04M46S" />

Après deux semaines de teasing et d'un suspense qui ont fait énormément parler sur les réseaux sociaux, la statue démoniaque qui trônait fièrement dans le désert californien a révélé son identité lors de la cérémonie des Game Awards 2025. Il s'agissait en réalité de la pierre infernale de Divinity, le prochain jeu de Larian Studios, les créateurs de Baldur's Gate 3, GOTY en 2023. On ne sait pas grand-chose du jeu pour le moment, si ce n'est son trailer qui n'a pas manqué de choquer les spectateurs par la nature de sa violence. On y voit un vieil homme se faire sacrifier, brûler vif, avant que son corps ne tombe en lambeaux et laisse apparaître des pustules capable de donner naissance à des créatures démoniaques.Autre élément important, Larian Studios précise que ce Divinity se présente comme une entrée accessible pour les nouveaux joueurs, tout en offrant aux vétérans la continuité de l’univers de Rivellon. En gros, nul besoin d'avoir joué aux précédents opus pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Depuis Divinity Original Sin 2 en 2017, les Belges de Larian Studios avait laissé sa licence historique en pause pour se consacrer à Baldur’s Gate 3, un projet devenu mondialement célèbre. Plutôt que de poursuivre immédiatement cette franchise, le studio choisit de revenir à Divinity, mais avec l’expérience accumulée et l’ambition de créer un titre plus complet et abouti. Swen Vincke, fondateur et PDG du studio, a d'ailleurs pris la parole dans le communiqué de presse :Bien que nous travaillions depuis longtemps sur cette série, c'est notre tout premier jeu qui s'appelleNous sommes désormais prêts à réunir tout ce que nous avons appris dans un seul et même projet. C'est le début d'un jeu plus ambitieux, plus riche et plus intimiste que tout ce que nous avons créé jusque-là. Nous nous dirigeons vers ce moment depuis que nous avons pris notre sort entre nos mains. Ce jeu, c'est leque nous avons toujours voulu concevoir, et vous allez vous régaler en y jouant !

Aucune date de sortie n’a encore été révélée, mais la stratégie de communication a démontré une chose : Larian Studios maîtrise l’art de faire monter la tension avant même qu’un seul polygone du jeu ne soit dévoilé. Parce que oui, le trailer des Game Awards 2025 était en full CGI.































