La statue démoniaque dans le désert était liée au nouveau Divinity, le prochain jeu de Larian Studios (Baldur's Gate 3)

Autre élément important, Larian Studios précise que ce Divinity se présente comme une entrée accessible pour les nouveaux joueurs, tout en offrant aux vétérans la continuité de l’univers de Rivellon. En gros, nul besoin d'avoir joué aux précédents opus pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Depuis Divinity Original Sin 2 en 2017, les Belges de Larian Studios avait laissé sa licence historique en pause pour se consacrer à Baldur’s Gate 3, un projet devenu mondialement célèbre. Plutôt que de poursuivre immédiatement cette franchise, le studio choisit de revenir à Divinity, mais avec l’expérience accumulée et l’ambition de créer un titre plus complet et abouti. Swen Vincke, fondateur et PDG du studio, a d'ailleurs pris la parole dans le communiqué de presse : « Bien que nous travaillions depuis longtemps sur cette série, c'est notre tout premier jeu qui s'appelle "Divinity". Nous sommes désormais prêts à réunir tout ce que nous avons appris dans un seul et même projet. C'est le début d'un jeu plus ambitieux, plus riche et plus intimiste que tout ce que nous avons créé jusque-là. Nous nous dirigeons vers ce moment depuis que nous avons pris notre sort entre nos mains. Ce jeu, c'est le Divinity que nous avons toujours voulu concevoir, et vous allez vous régaler en y jouant ! »
Aucune date de sortie n’a encore été révélée, mais la stratégie de communication a démontré une chose : Larian Studios maîtrise l’art de faire monter la tension avant même qu’un seul polygone du jeu ne soit dévoilé. Parce que oui, le trailer des Game Awards 2025 était en full CGI.