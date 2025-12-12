Après des mois de rumeurs, de fuites maladroites et de sous-entendus lourdingues, le secret de Polichinelle a enfin pris fin aux Game Awards 2025 : Leon S. Kennedy est de retour dans Resident Evil 9 Requiem. Capcom aura tenté de noyer le poisson jusqu’au bout, entre les déclarations du réalisateur Koshi Nakanishi sur le côté « trop badass » de Leon pour le survival-horror et la volonté affichée de créer une approche inédite. Mais la machine à rumeurs avait déjà fait son œuvre : une fuite sur le PlayStation Store et quelques indices trop visibles ont transformé la surprise en confirmation anticipée. Ce neuvième épisode s’annonce d'ailleurs comme un retour aux fondamentaux, tout en jouant sur la complémentarité classique de la franchise. Leon incarnera l’action pure, les combats effrénés et les séquences spectaculaires, tandis que Grace Ashcroft assurera le survival horror dans sa version la plus tendue, où chaque fuite et chaque plan se paient au prix fort. Deux ambiances, deux styles de jeu, mais un seul objectif : relancer la tension et l’adrénaline qui ont fait la légende de Resident Evil.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Resident Evil 9 Requiem : Capcom officialise Leon Scott Kennedy comme perso jouable" /> <meta itemprop="description" content="Après des mois de rumeurs, de fuites maladroites et de sous-entendus lourdingues, le secret de Polichinelle a enfin pris fin aux Game Awards 2025 : Leon S. Kennedy est de retour dans Resident Evil 9 Requiem."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/r/e/resident-evil-9-requiem/vv/resident-evil-9-requiem-693d52553173b.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/resident-evil-9-requiem-capcom-officialise-leon-scott-kennedy-comme-pe-131442.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37275.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/r/e/resident-evil-9-requiem/vv/resident-evil-9-requiem-693d52553173b.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Après des mois de rumeurs, de fuites maladroites et de sous-entendus lourdingues, le secret de Polichinelle a enfin pris fin aux Game Awards 2025 : Leon S. Kennedy est de retour dans Resident Evil 9 Requiem."/><meta itemprop="duration" content="P0H03M22S" />

Le scénario, quant à lui, poursuit dans le sillon de Raccoon City. Leon et Grace enquêtent sur une série de morts mystérieuses liées aux ruines de la ville, tandis qu’un mystérieux scientifique d’Umbrella, Victor Gideon, semble tirer les ficelles derrière un virus appelé « Elpis ». Enfin, pour les gens qui ont l'oeil, ils auront remarqué que côté marketing, Capcom a mis les bouchées double avec un partenariat avec Porsche pour Leon qui conduira un bolide de la marque allemande. Porsche qu'on retrouvera aussi dans le jeu de Naughty Dog : Intergalactic The Heretic Prophet.





















































