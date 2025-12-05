REPLACED : l’arlésienne cyberpunk en pixel-art a enfin une date de sortie, et un nouveau trailer

Croyez-le ou non, mais on peut enfin poser une date à REPLACED, le jeu d’action-plateforme cyberpunk en 2D pixel-art de Sad Cat Studios. Après des années de reports et de teasing, on sait enfin que le titre débarquera le 16 mars 2026, c'est officiel, avec un trailer pour marquer le coup. Annoncé en 2021, repoussé à 2022 puis encore plus loin, le jeu a accumulé une aura presque mystique, entre impatience et curiosité. Et cette fois, tout semble calé : le studio, désormais installé à Chypre après avoir quitté Minsk à cause de la guerre en Ukraine, est prêt à livrer sa vision.





Pour les personnes ayant loupé REPLACED, sachez que le titre a su se faire une place dans les wishlists grâce à sa direction artistique et sa proposition de cinematic plateformer à la Flashback, celui des années 90, pas l'étron de 2023. Entre ruelles crasseuses, zones industrielles décrépites et néons qui luttent pour illuminer ce monde post-nucléaire, le jeu a ce petit quelque chose qui flatte la rétine et donne envie de s’y plonger. Narrativement, le jeu reste aussi ambitieux que sa réalisation : on y incarne R.E.A.C.H., une IA coincée dans un corps humain, qui doit naviguer dans une société contrôlée par Phoenix-City, une mégacorporation tentaculaire. Dans un message à la communauté, le directeur Yura Zhdanovich a d’ailleurs remercié les joueurs pour leur patience : « Nous savions que cette histoire méritait du temps ». Et effectivement, après quatre ans de reports, on comprend mieux pourquoi. Rendez-vous en mars prochain.















